Вместо этого военные закажут модернизацию существующих самолетов "Сухой" и F-16

Истребитель Dassault Mirage 2000-5 ВВС Катара взлетает в рамках миссии Joint Task Force Odyssey Dawn в заливе Суда в Греции, 25 марта 2011 года.

ДЖАКАРТА, 11 февраля - Индонезия отказалась от спорного плана по покупке истребителей Mirage 2000-5 на сумму 733 миллиона евро ($790 миллионов), ранее использовавшихся Катаром, сообщил представитель министерства обороны поздно вечером в субботу.

реклама

«Закупка самолетов Mirage не ведется. Несмотря на то, что он был запланирован, его отменили... Это означает, что активного контракта нет», — заявил пресс-секретарь Дахнил Анзар Симанджунтак, но не стал вдаваться в подробности.

В прошлом месяце министерство заявило, что сделка по покупке 12 истребителей была отложена из-за финансовых ограничений, и что вместо этого военные закажут модернизацию существующих самолетов "Сухой" и F-16. Запланированная покупка вызвала споры, когда о ней было объявлено в прошлом году, поскольку законодатели заявили, что подержанные самолеты были старыми. Министр обороны Прабово Субианто, главный претендент на победу на президентских выборах в Индонезии 14 февраля, подвергся критике со стороны соперничающих кандидатов во время предвыборной кампании.

Но во время одних из президентских дебатов он выступил в защиту покупки, заявив, что подержанные самолеты по-прежнему хороши еще 15 лет и необходимы, пока страна ждет прибытия новых самолетов. Прабово курировал усилия военных по модернизации своего стареющего флота, которые включают в себя закупку истребителей Rafale, беспилотников у Turkish Aerospace, истребителей и транспортных вертолетов у американских компаний Boeing и Lockheed Martin.