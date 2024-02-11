Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
BulgarNews
Генеральный директор пива «Woke-free» раскрыл будущее бренда
Трамп защитил Bud Light: «Консерваторам нужны варианты»

реклама

Консервативный генеральный директор компании говорит, что республиканские любители пива хотят напиток, который «действительно поддерживает их ценности» после того, как бывший президент Дональд Трамп встал на защиту конкурирующего бренда Bud Light. В 2023 году Bud Light начал спорное партнерство с трансгендерным активистом Диланом Малвани, которое вызвало немедленный многомесячный бойкот со стороны сообщества любителей пива.

Трамп однако попытался смягчить ситуацию с пивным брендом ранее на этой неделе, заявив, что материнская компания Bud Light Anheuser-Busch «не является компанией Woke» и что бренд «возможно, заслуживает второго шанса». Бывший президент написал, что партнерство с Малвани было «ошибкой эпических масштабов», но консерваторы должны пересмотреть свой бойкот бренда Anheuser-Busch.

реклама

Бывший президент США Дональд Трамп во вторник выступил в защиту Bud Light, заявив, что пивной бренд имеет цену за свое спорное партнерство с влиятельным трансгендером в прошлом году.

«И за это была заплачена очень большая цена, но Anheuser-Busch — это не компания Woke, но я могу дать вам многое, что есть», — написал Трамп в Truth Social. «Anheuser-Busch — великий американский бренд, который, возможно, заслуживает второго шанса?»

Генеральный директор Ultra Right Сет Уэзерс, который после бойкота запустил очень успешное пиво Conservative Dad's Ultra Right в качестве конкурента бренду Anheuser-Busch, по-прежнему оптимистично настроен в отношении своего бренда, несмотря на пост Трампа в социальных сетях.

«Консерваторы хотят, чтобы компании действительно поддерживали их ценности», — сказал Уэзерс в интервью FOX Business. «Ультраправое пиво консервативного папы с гордостью будет продолжать оставаться этим вариантом!»

Генеральный директор Ultra Right beer объявил, что компания подписала эксклюзивные дистрибьюторские соглашения по всему штату.

Пловчиха Райли Гейнс и актриса Пейтон Дрю позируют для рекламной кампании Conservative Dad's Ultra Right.

Ультраправые открыто поддерживали Трампа на протяжении всей его кампании, выпустив ограниченную серию пивных банок с изображением бывшего президента и пожертвовав десять процентов от продаж Республиканской партии Джорджии и Фонду правовой защиты Дэвида Шейфера, «чтобы защитить выборщиков Трампа в Джорджии от несправедливого политического преследования». Ультраправые также объединились с Райли Гейнс, активисткой женского спорта, и собрали тысячи долларов для ее центра, чтобы защитить женский спорт. 

Кампания включала в себя продажу календаря «Настоящие женщины Америки» на 2024 год, который, как ранее сообщила группа FOX Business, был первым календарем, созданным, чтобы «специально продемонстрировать самых красивых консервативных женщин в Америке». Прошлым летом FOX Business получил пресс-релиз, в котором говорилось, что ультраправые подписали новые дистрибьюторские соглашения в нескольких штатах, чтобы появиться в тысячах розничных магазинов, баров и ресторанов.

«Во-первых, они издевались над нами. Они сказали, что мы никогда не будем продавать пиво, они сказали, что мы никогда не получим пиво, они сказали, что у нас никогда не будет дистрибьюторов, а затем они сказали, что мы никогда не получим места на полках в магазинах», — сказал Уэзерс в то время. «Я с гордостью могу сказать, что мы достигли всего этого за считанные месяцы».

#трамп #пиво #бренд #генеральный директор
Источник: foxbusiness.com
+
Написать комментарий (0)
Президент Польши Дуда считает, что Трамп сдержит обещание завершить боевые действия за 24 часа
Трамп: США не станут защищать страны НАТО, если не получат за это достаточно денег
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Деформация тектонических плит на дне Тихого океана может привести к появлению небольшого континента
1
JetZero: Пассажирский самолет с уникальной конструкцией крыла должен взлететь в 2030 году
3
В Китае построят большой спектроскопический телескоп для изучения экзопланет
+
Космические силы США отправляют своего сотрудника Ника Хейга в космос
+
Мировой лидер сетевого оборудования Cisco готовит тысячи своих сотрудников к сокращению
7
NewsAtlas: WaveAerospace разработали дрон Huntress II Turbojet реактивным двигателем
+
Управляемый по лазеру снаряд Инвар-М на предельной дальности поразил украинский БМП Bradley
1
ВС РФ продолжают методично вытеснять ВСУ с улиц Авдеевки
+
Власти США готовы выплатить до $10 млн за сведения о ключевых лицах хакерской группировки Hive
+
Российские вооруженные силы используют спутниковый интернет Starlink в зоне проведения СВО
+
Take-Two объявила приблизительную дату выхода GTA VI
4
Новая система AIM-132 ASRAAM разработана для Украины и уже находится в зоне СВО
+
MSI выпустила безвентиляторный мини-ПК на базе Intel N100
+
В Epic Games Store можно бесплатно получить Doki Doki Literature Club Plus и Lost Castle
5
AMD представила архитектуру Embedded+ для улучшения качества искусственного интеллекта
+
Тысячи рабочих мест и миллиарды инвестиций получит Хабаровский край в 2024 году
6
Экс-сотрудник Apple выпустил AR-очки за $349, в 10 раз дешевле Vision Pro
+
HONOR внедряет кремний-углеродные аккумуляторы в свои смартфоны
+
Разработчик RuneScape Jagex приобретен за $1,13 млрд
+
ASML продемонстрировала новейший литографический сканер стоимостью $380 млн
4

Популярные статьи

Из-за России США отказываются от многомиллиардного проекта FARA, на который ушло более 6 лет
1
10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
8
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
67
Как я полдня собирал игровой ПК для шефа, и что мне удалось найти в крошечном турецком магазине
26
Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»
2
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
6
Краткий обзор игры "Hollow Knight"
2
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
12
Samsung Galaxy S23 FE - всё, что вам необходимо знать
3
Кристалл времени позволил увеличить производительность "идеальной" квантовой системы на 28 кубитов
+

Сейчас обсуждают

Phenomenum
16:59
Я ж говорю, иди опохмелись.
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
Dimkovski
16:53
Причём тут DLSS ? Классические тесты карты делаются без костылей типа DLSS, FSR, FG и на макс.настройках. Отдельно тесты с RT и без RT. ДАвай всё на LOW поставим, тогда и в 4К всё полетит
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
Митюнин Сергей
16:49
Почему не построить такую станцию на Кольской сверхглубокой станции.Там есть лифты работающие на громадной глубине более 13 км.
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
Константин Балякин
16:46
Ну сосони как всегда в своём репертуаре. Хотя чего ещё ждать от конторы тридварасов
Brave выпустил полноценную версию браузера для Windows на ARM
Китя.
16:43
Это не фотошоп.
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
Phenomenum
16:41
Непранов, иди опохмелись, и больше не выкладывай фотошопные скрины, на которых цифры почти в 1,3раза выше ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ пропускной способности.
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
Jakko
16:36
Этот Димковский болеет с рождения, как и многие тут, ну родились они такими, какая то нехватка у них, а потому понять такие сложные штуки как DLSS они не могут. А на самом деле с DLSS и RT ультра 4070...
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
daem0ns
16:33
ААА зассал лягушатник, анус съёжился!!! посмотри Макарон на пиндосских политиканов, которые на Уркаину шастают как к себе домой!! вот у них очко не играет. З.Ы. Пока не играет...
Challenges: Макрон неожиданно отменил визит в Киев и озаботил дипломатов
kaissa
16:25
12 обезьян отличный сериал!
10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
ЧatoБoт
16:22
Колбасевич,
Украинские школьники хотят поскорее покинуть республику из-за опасений быть призванными в ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем