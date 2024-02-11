Трамп защитил Bud Light: «Консерваторам нужны варианты»

Консервативный генеральный директор компании говорит, что республиканские любители пива хотят напиток, который «действительно поддерживает их ценности» после того, как бывший президент Дональд Трамп встал на защиту конкурирующего бренда Bud Light. В 2023 году Bud Light начал спорное партнерство с трансгендерным активистом Диланом Малвани, которое вызвало немедленный многомесячный бойкот со стороны сообщества любителей пива.

Трамп однако попытался смягчить ситуацию с пивным брендом ранее на этой неделе, заявив, что материнская компания Bud Light Anheuser-Busch «не является компанией Woke» и что бренд «возможно, заслуживает второго шанса». Бывший президент написал, что партнерство с Малвани было «ошибкой эпических масштабов», но консерваторы должны пересмотреть свой бойкот бренда Anheuser-Busch.

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Бывший президент США Дональд Трамп во вторник выступил в защиту Bud Light, заявив, что пивной бренд имеет цену за свое спорное партнерство с влиятельным трансгендером в прошлом году.

«И за это была заплачена очень большая цена, но Anheuser-Busch — это не компания Woke, но я могу дать вам многое, что есть», — написал Трамп в Truth Social. «Anheuser-Busch — великий американский бренд, который, возможно, заслуживает второго шанса?»

Генеральный директор Ultra Right Сет Уэзерс, который после бойкота запустил очень успешное пиво Conservative Dad's Ultra Right в качестве конкурента бренду Anheuser-Busch, по-прежнему оптимистично настроен в отношении своего бренда, несмотря на пост Трампа в социальных сетях.

«Консерваторы хотят, чтобы компании действительно поддерживали их ценности», — сказал Уэзерс в интервью FOX Business. «Ультраправое пиво консервативного папы с гордостью будет продолжать оставаться этим вариантом!»

Генеральный директор Ultra Right beer объявил, что компания подписала эксклюзивные дистрибьюторские соглашения по всему штату.

Пловчиха Райли Гейнс и актриса Пейтон Дрю позируют для рекламной кампании Conservative Dad's Ultra Right.

Ультраправые открыто поддерживали Трампа на протяжении всей его кампании, выпустив ограниченную серию пивных банок с изображением бывшего президента и пожертвовав десять процентов от продаж Республиканской партии Джорджии и Фонду правовой защиты Дэвида Шейфера, «чтобы защитить выборщиков Трампа в Джорджии от несправедливого политического преследования». Ультраправые также объединились с Райли Гейнс, активисткой женского спорта, и собрали тысячи долларов для ее центра, чтобы защитить женский спорт.

Кампания включала в себя продажу календаря «Настоящие женщины Америки» на 2024 год, который, как ранее сообщила группа FOX Business, был первым календарем, созданным, чтобы «специально продемонстрировать самых красивых консервативных женщин в Америке». Прошлым летом FOX Business получил пресс-релиз, в котором говорилось, что ультраправые подписали новые дистрибьюторские соглашения в нескольких штатах, чтобы появиться в тысячах розничных магазинов, баров и ресторанов.

«Во-первых, они издевались над нами. Они сказали, что мы никогда не будем продавать пиво, они сказали, что мы никогда не получим пиво, они сказали, что у нас никогда не будет дистрибьюторов, а затем они сказали, что мы никогда не получим места на полках в магазинах», — сказал Уэзерс в то время. «Я с гордостью могу сказать, что мы достигли всего этого за считанные месяцы».