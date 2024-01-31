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Компенсационный пакет выплат Tesla Pay Package в размере $50 млрд Маску аннулирован судьей

Акционеры подали в суд, утверждая, что компенсация Маска, которая помогла ему стать самым богатым человеком в мире, была чрезмерной.
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Илон Маск, исполнительный директор Tesla, предположил во время судебного разбирательства по поводу своей компенсации, что его влияние на автомобильную промышленность оправдывает его зарплату.

Илон Маск, исполнительный директор Tesla, получил ошеломляющий удар во вторник, когда судья штата Делавэр аннулировал пакет заработной платы, который помог ему стать миллиардером и самым богатым человеком в мире. В решении, которое пролило суровый свет на поведение г-на Маска и совета директоров Tesla, канцлер Каталин Сент-Джей Маккормик из Канцлерского суда штата Делавэр заявила, что исполнительный директор эффективно контролировал свой собственный план компенсаций, который в настоящее время стоит около 50 миллиардов долларов, с помощью послушных членов совета директоров.

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«Процесс, приведший к утверждению компенсационного плана Маска, был глубоко ошибочным», — сказал судья. Она распорядилась, чтобы контракт, который давал Маску «самый большой потенциальный компенсационный план в истории публичных рынков», был аннулирован, и попросила стороны по делу выяснить, как господин Маск будет возвращать излишнюю зарплату.

Некоторые эксперты по компенсациям заявили, что это решение станет предупреждением для других компаний, которые предоставили своим топ-менеджерам очень большие пакеты заработной платы.

«Это невероятно важное решение, потому что оно устанавливает, что существует такая вещь, как чрезмерная компенсация», — сказала Сара Андерсон, директор проекта по глобальной экономике в Институте политических исследований, прогрессивной исследовательской группе.

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Когда в 2018 году был разработан пакет опционов на акции, совет директоров Tesla заявил, что Маску заплатят только в том случае, если компания покажет исключительные результаты и цена ее акций взлетит. Но группа акционеров Tesla оспорила пакет, который в конечном итоге дал Маску право приобрести около 304 миллионов акций Tesla по заранее установленной цене в 23,34 доллара за акцию, если компания достигнет определенных целей по выручке, прибыли и цене акций. Пакет, который был разделен на 12 отдельных грантов, каждый из которых связан со своей целью, стоит около $51,1 млрд по цене акций Tesla на момент закрытия торгов во вторник. 

Маск достиг всех 12 целей, но по условиям его пакета, он должен держать эти акции не менее пяти лет, прежде чем продать их. Грег Варалло, адвокат, который представлял акционеров Tesla, сказал, что акции будут аннулированы. Это существенно уменьшит состояние Маска и его долю в Tesla, которая составляет около 13% после того, как он продал акции, чтобы профинансировать приобретение Twitter, компании, которую он переименовал в X (заблокирована в РФ).


«Тяжелая работа суда принесет прямую пользу инвесторам Tesla, которые увидят, что разводнение от этого гигантского пакета выплат будет стерто», — сказал Варалло, партнер Bernstein Litowitz Berger & Grossmann.Tesla не сразу ответила на просьбу о комментарии. «Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр», — написал Маск в посте на X.

Решение, которое может быть обжаловано в Верховном суде штата Делавэр, вероятно, подстегнет критиков Tesla, которые говорят, что за поведением Маска слишком мало проверок. В совет директоров компании, состоящий из восьми человек, входят несколько близких друзей Маска и его брата Кимбала. Многие члены совета директоров были обязаны Маску большей частью своего личного состояния, и он фактически диктовал свой собственный пакет заработной платы, сказал канцлер Маккормик.

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«В конечном счете, — написала она, — Маск запустил процесс автономного вождения, перекалибровав скорость и направление движения по пути, как он считал нужным. За этот процесс пришлось заплатить несправедливую цену». По словам канцлера Маккормика, пакет заработной платы не был необходим, чтобы удержать Маска или мотивировать его, потому что он уже владел акциями Tesla на десятки миллиардов долларов. По ее словам, информация, предоставленная акционерам до того, как они проголосовали за одобрение пакета, была «существенно неполной».


Судебный процесс, который привел к разбирательству в ноябре 2022 года, приобрел дополнительное значение после того, как Маск приобрел Twitter в октябре того же года. Он столкнулся с широкой критикой за то, что потратил время на попытки перестроить Twitter, в то время как акции Tesla упали, а ее рост замедлился на фоне растущей конкуренции. Одним из оправданий зарплаты Маска в Tesla было то, что это был способ заставить его сосредоточиться на создании автомобилей. Это решение также вызывает вопросы о том, как совет директоров Tesla будет реагировать на требование Маска в этом месяце о еще большей доле в компании. 

Маск сказал, что ему нужно владеть 25 процентами Tesla, чтобы избежать поглощений и иметь достаточный контроль над компанией, которая разрабатывает роботов и другие технологии искусственного интеллекта. По словам Маска, если его требования не будут выполнены, он будет заниматься неопределенными предприятиями за пределами Tesla. Совет директоров компании, который возглавляет Робин Денхолм, публично не ответил на его требование увеличить долю в компании. В своих показаниях во время судебного разбирательства Маск предположил, что его влияние на автомобильную промышленность оправдывает его зарплату. 

«Tesla оказала огромное влияние на мир», — сказал он. «Дело не только в том, что Tesla производит электромобили — мы действительно были главной причиной, по которой остальная часть автомобильной промышленности перешла на экологичные электромобили».

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Когда было объявлено о пакете, Tesla все еще изо всех сил пыталась произвести большое количество автомобилей, и мало кто верил, что Маск получит все акции. Сторонники плана также отметили, что он ничего не получит, если его производительность не будет преодолена. Они сказали, что это будет мотивировать его сделать Tesla ведущим автопроизводителем. Но канцлер Маккормик написал, что у Маска уже было 22% акций Tesla до пакета, и что эти акции вырастут в цене, если компания будет преуспевать.

«Эта доля собственности дала ему все стимулы для того, чтобы подтолкнуть Tesla к уровням трансформационного роста», — сказала она.

Руководители консалтинговой фирмы Compensia, которая помогла разработать пакет, не ответили на просьбу о комментарии. Дело рассматривалось в штате Делавэр, потому что Tesla, как и многие другие компании, зарегистрирована там. После того, как он стал X, Twitter зарегистрировался в Неваде в прошлом году. Ранее она была зарегистрирована в штате Делавэр.

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«Люди переехали оттуда, потому что им не нравятся решения судей», — сказал Карл Тобиас, профессор права в Университете Ричмонда, имея в виду Делавэр. «Но большинство людей считают это золотым стандартом».

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