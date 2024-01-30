Токен NLINK в настоящее время не имеет никакого отношения к Илону Маску и является всего лишь ещё одним мемкойном.

Криптовалютный токен Neuralink (NLINK) вырос на 3400% после успешной имплантации устройства Neuralink Илона Маска. Цена токена выросла до $0,0000000000003508 сразу после того, как Маск объявил, что у получателя первого имплантата дела идут хорошо. Токен NLINK в настоящее время не имеет никакого отношения к Илону Маску и является всего лишь еще одним мемкойном.

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Токен NLINK был запущен в 2018 году для объединения криптовалют с футуристическими технологиями. Токен имеет рыночную капитализацию $176 053 и соответствует стандарту токенов BNB Chain BEP20. Несмотря на то, что у него общее имя, нет информации о том, будет ли токен играть официальную роль в последнем проекте Маска. В последний раз токен использовался в децентрализованной автономной организации для коммерциализации инфраструктуры электромобилей.

Имплантат Нейралинк

Neuralink — это чип, который связывает мозг и компьютер, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями использовать свои конечности. Это современный эквивалент установки кликера, о которой говорил физик-теоретик Стивен Хокинг, написал Маск в Твиттере.

«Первоначальными пользователями будут те, кто потерял способность пользоваться конечностями. Представьте себе, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем машинистка или аукционист. Это цель».

Neuralink и компьютер обмениваются данными по беспроводной сети. На стадии испытаний специалист по интерфейсу «мозг-компьютер» Эндрю Джексон заявил, что электроника была продвинутой, но нейробиология — базовой.

«Это надежная инженерия, но посредственная нейробиология».

Маск вошел в историю более чем одной криптовалюты. Его твиты о Dogecoin, мемкоине, разработанной Билли Маркусом и Джексоном Палмером, обычно стимулировали рост цен.

Корреляция DOGE в Твиттере Цена-Маск

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В 2021 году Маск выпустил новый парфюм под названием Burnt Hair, в котором в качестве способа оплаты принималась DOGE. Маск также публично поддержал Биткойн, приняв его в качестве способа оплаты в своей компании по производству электромобилей Tesla. Маск повлиял на создание GROK, токена, названного в честь инструмента искусственного интеллекта, разработанного X в прошлом году. Токен вырос до $0,0227000000000000 за 24 часа после того, как X запустил программное обеспечение в 2023 году. Сейчас GROK упал примерно на 88% от этой суммы, перейдя из рук в руки по цене $0,003722.