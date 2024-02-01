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BulgarNews
Испанская Каталония потратит 2,6 миллиарда долларов для обретения независимости от дождя
Барселона и прилегающие районы планируют покончить с зависимостью от дождевой воды к 2030 году, поскольку глобальное потепление вынуждает регион адаптироваться к кардинально изменившемуся климату.

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Инженеры проводят техническое обслуживание трубок обратного осмоса на опреснительной установке ITAM Llobregat, которой управляет Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat, в районе Эль-Прат-де-Льобрегат в Барселоне, 13 сентября 2022 года. Фотограф: Анхель Гарсия/Bloomberg.

Каталония, где расположена вторая по величине региональная экономика Испании и популярное туристическое направление Барселона, планирует жить без дождя к концу этого десятилетия. Стратегия стоимостью в несколько миллиардов евро, которая включает в себя инвестиции в опреснительные установки, приобрела актуальность, поскольку в регионе, скорее всего, вскоре будет объявлено чрезвычайное положение с водой, а глобальное потепление сделает засухи в будущем более распространенными. Правительственные чиновники заявили, что уровни во многих водохранилищах по всему региону упали ниже 16% — критической точки — после 39 месяцев подряд дождей ниже среднего и двух лет рекордной жары. Это объявление вызвало обеспокоенность тем, что Барселона приближается к «нулевому дню» , моменту, когда ей придется доставлять воду танкерами.

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«Корабли не решат нашу проблему засухи, они всего лишь решение для обеспечения водой критически важной инфраструктуры в крайнем случае», — сказал Дэвид Маскорт, глава каталонского правительства по борьбе с изменением климата. «Но мы знаем, что если мы сделаем необходимые инвестиции, к 2030 году у нас будет достаточно воды, чтобы противостоять структурной засухе и перестать зависеть от дождя».

Средиземноморский регион нагревается на 20% быстрее, чем в среднем по миру, а южная Европа страдает от самой сильной засухи за последние 500 лет, причем Каталония и южный регион Испании Андалусия входят в число наиболее пострадавших. Хотя осенние дожди в некоторых частях страны смягчили рекордную засуху, количество осадков в этих двух регионах осталось ниже среднего, и прогнозы на ближайшие месяцы также не обнадеживают. Это заставило региональные правительства Каталонии и Андалусии искать все возможные решения, включая кампании по повышению осведомленности граждан, штрафование компаний, которые тратят слишком много воды, и инвестиции миллиардов евро в опреснительные установки и крупные инфраструктурные работы.

Посетители сидят в тени парка Побленоу, сосновой рощи на набережной Барселоны, где траву не поливали месяцами, в Барселоне, 10 июля 2023 года. Фотограф: Анхель Гарсия/Bloomberg.

Инвестиционный план на сумму 2,4 миллиарда евро (2,6 миллиарда долларов), рассчитанный до 2027 года, позволит Каталонии и ее экономике, второй по величине в Испании после Мадрида, перестать зависеть от дождей в своем функционировании, заявляют власти. По словам Маскорта, после 2030 года подземных запасов, оборотной и опресненной воды должно быть достаточно для удовлетворения потребностей 3,3 миллиона человек, живущих в районе Барселоны, а также миллионов других людей вокруг нее. Испания уже может похвастаться двумя крупнейшими в Европе опреснительными заводами. Предприятие в Барселоне производит 200 000 кубических метров питьевой воды каждый день, что эквивалентно 53 олимпийским бассейнам, и этого достаточно, чтобы покрыть более половины ежедневной потребности города в воде. 

Правительство Каталонии планирует расширить мощность второй опреснительной установки и построить третью. С ноября в регионе введен предчрезвычайный режим водоснабжения, ограничения включают запрет на дозаполнение бассейнов, полив газонов и скверов, а также использование душевых кабин в спортзалах и спортивных сооружениях. Деревья поливают переработанными сточными водами или подземными водами, а декоративные фонтаны месяцами пересыхают. Хотя эпизоды засухи в этой части Средиземноморья не являются редкостью, изменение климата усугубляет ситуацию, сказала Сарай Саррока, глава каталонского метеорологического агентства. 

«Теперь атмосферные ячейки, которые раньше приносили нам дожди, переместились дальше на север, и мы получаем климат южной Испании — именно так глобальное потепление проявляется на местном уровне», — сказала она.

Между тем климат южной Испании теперь начинает напоминать Северную Африку. В регионе Андалусия водохранилища, питающие Малагу, средиземноморский город, расположенный примерно в 970 километрах (600 милях) к югу от Барселоны, заполнены на 18% своей емкости. Ранее в этом месяце город объявил, что собирается снизить давление воды в трубах как минимум на четыре месяца, пытаясь сократить потребление на 20%. Если следующей весной не будет дождей, летом потребуются танкеры, которые доставят воду.

Женщина использует вентилятор во время высоких температур в Севилье, крупном туристическом городе Андалусии, Испания, 5 июля 2023 года. Фотограф: Анхель Гарсия/Bloomberg.

Более широкий регион Андалусии уже потратил 1,5 миллиарда евро из инвестиционного плана в 4 миллиарда евро на улучшение и расширение инфраструктуры для переработки и опреснения воды, заявил ранее в этом месяце президент региона Хуанма Морено. Проекты, связанные с водой, уже составляют 42% общественных работ, проводимых региональным правительством, которое заявляет, что нехватка воды может повлиять на его валовой внутренний продукт на 2% в 2024 году, учитывая его зависимость от туризма и сельского хозяйства. Маскорт из Каталонии заявил, что ни один регион Испании не может позволить себе противостоять такой засухе дольше.

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«Нам нужно перестать думать, что вода — это бесконечный ресурс, и начать думать о том, как мы перерабатываем каждую каплю — бесконечно», — сказал он.



#испания #климат #дождь #барселона #каталония
Источник: bloomberg.com
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