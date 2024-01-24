Алишер Усманов одержал знаковую победу в судебном процессе против журнала Forbes из-за обвинений в связях с Владимиром Путиным, которые позже были продублированы ЕС.

Окружной суд Гамбурга в Германии запретил журналу Forbes распространять заявления о том, что российский миллиардер Алишер Усманов «поддержал» президента Владимира Путина и «решал его бизнес-проблемы», сообщило во вторник РБК. Согласно постановлению, с которым ознакомилась деловая газета, Forbes не смог подтвердить информацию, представленную в статье под названием «Встречайте путинских олигархов, которые, скорее всего, получат санкции от Байдена из-за Украины», опубликованной 2 февраля 2022 года.

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Суд постановил, что утверждения Forbes не соответствуют действительности и являются клеветническими, поскольку журнал отказался раскрыть анонимный «экспертный» источник, которому приписывается спорное утверждение. По словам адвокатов Усманова, ничем не подкрепленные утверждения, сделанные в тексте статьи, в итоге были дословно процитированы ЕС в качестве обоснования введения санкций против миллиардера в феврале 2022 года.

Это решение знаменует собой вторую знаковую победу Усманова после того, как в августе 2023 года земельный суд Гамбурга встал на его сторону в споре с австрийской газетой Kurier из-за заявления издания о том, что Усманов был «одним из любимых олигархов Путина». Заявление также было признано клеветническим. В ноябре немецкий земельный суд во Франкфурте постановил, что удержание документов и имущества, принадлежащих Усманову, изъятых в ходе рейда в 2022 году, было незаконным, и обязал Федеральную прокуратуру вернуть их бизнесмену, попавшему под санкции.

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Усманов владеет крупным пакетом акций USM, российской инвестиционной группы, владеющей долями в «Металлоинвесте», одном из крупнейших в мире производителей железной руды, и телекоммуникационной компании «МегаФон». Состояние Усманова, как сообщается, составляет 14,4 миллиарда долларов. 70-летний мужчина попал под санкции Великобритании, ЕС и США вскоре после начала конфликта на Украине.