Wandercraft основала свою штаб-квартиру в США в Cure, кампусе инноваций в области здравоохранения в Нью-Йорке.

Сима Кумар, Матье Масселин и Кевин Пьетт рассказывают о том, как Wandercraft разрабатывает и производит революционные экзоскелеты.

Французская компания Wandercraft делает революционный шаг вперед, чтобы дать людям с ограниченными возможностями возможность снова ходить. Компания использует передовые технологии для разработки первого в мире самостабилизирующегося экзоскелета.

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Демонстрируя это новшество в студии в программе «The Evening Edit» с Элизабет Макдональд, 35-летний Кевин Сиетт, который парализован, может оставаться в вертикальном положении, демонстрируя широкий диапазон движений, когда он движется самостоятельно.

Мужчина использует экзоскелет Wandercraft для помощи при ходьбе

Персональный скелет с батарейным питанием обвивается вокруг пациента, запрограммированный электродвигателями, которые получают приказы от «сложных алгоритмов» на основе искусственного интеллекта для поддержания равновесия и воспроизведения движений человека в любое время.

Устройство основано на инженерных и робототехнических достижениях, уже включенных в ведущий продукт компании, экзоскелет Atalante X, который имитирует человеческую ходьбу и обеспечивает разнонаправленное передвижение без помощи рук. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в январе 2023 года одобрило устройство Atalante компании для использования в реабилитации после инсульта, и в настоящее время оно используется в реабилитационных больницах и центрах ходьбы в США, Европе и Бразилии.

«Внедрение инновационных решений, которые поддерживают сообщество людей с ограниченными возможностями ходьбы, постоянно находится в центре внимания в Wandercraft», — сказал генеральный директор Мэтью Масселин. «Мы хотим будущего, в котором люди с нарушениями ходьбы получат новую возможность значительно улучшить свою независимость, инклюзивность и здоровье».

Wandercraft основала свою штаб-квартиру в США, в кампусе инноваций в области здравоохранения Cure в Нью-Йорке.

Лаборатория в центре Cure в Нью-Йорке

Компания добивается разрешения FDA на использование персонального экзоскелета, генеральный директор Cure Сима Кумар говорит:

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«Технология Wandercraft, которая мастерски сочетает в себе опыт в области биомеханики и нейробиологии, является примером инновационных подходов, которые резиденты Cure привносят в экосистему здравоохранения».