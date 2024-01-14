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Китайский заповедник «Дельта Желтой реки» внедрил систему распознавания животных на базе ИИ

Интеллектуальная платформа, использующая ключевые технологии для создания интегрированной сети мониторинга «небо-земля».
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Перелетные птицы отдыхают в национальном заповеднике «Дельта Хуанхэ» в Дуньине, провинция Шаньдун

Технология распознавания лиц, которая нашла широкое применение для идентификации или подтверждения личности человека, теперь выходит за рамки человеческих лиц. В центре цифрового мониторинга национального природного заповедника «Дельта Желтой реки» в Дуньине, провинция Шаньдун, на большом экране отображаются различные данные, показывающие состояние биоразнообразия заповедника в режиме реального времени.

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Обширный природный заповедник с обильной и разнообразной популяцией птиц раньше создавал проблемы для ученых в отслеживании его биоразнообразия и проведении мониторинга на месте. Сегодня сотрудники заповедника могут отслеживать и оценивать ситуацию с биоразнообразием в режиме реального времени, просто с помощью интеллектуальной платформы мониторинга. В рамках инициативы цифровой интеграции китайской технологической компании Huawei Tech4All платформа мониторинга использует информационные технологии, такие как большие данные, дистанционное зондирование и искусственный интеллект, для создания интегрированной сети мониторинга «небо-земля».

После того, как терминальные устройства сбора данных передают данные в облако через хорошо развитую сеть 5G, ИИ выполняет идентификацию и аннотирование в реальном времени, представляя результаты на платформе мониторинга и одновременно проводя серию анализов данных. Это помогает заповеднику в интеллектуальном распознавании видов и облегчает мониторинг в режиме реального времени без чрезмерного вмешательства человека, эффективно повышая эффективность управления сохранением и принятия решений.

«Использование науки и технологий не только смягчает воздействие человеческой деятельности на природную среду, но и открывает больше возможностей для сохранения биоразнообразия. Видеть, не беспокоя, охранять, не вмешиваясь, — это величайшее уважение, которое человечество может проявлять к природе», — Шань Кай, старший инженер центра экологического мониторинга при национальном комитете управления заповедником «Дельта Желтой реки Шаньдун».

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На сегодняшний день платформа мониторинга собрала более 38 000 видео и 60 000 изображений, которые были использованы для обучения системы искусственного интеллекта распознаванию 47 видов. «Цифровые технологии играют важную роль в повышении эффективности мониторинга биоразнообразия. Интеграция различной собранной информации в платформу больших данных имеет важное значение для лучшего обслуживания целей управления заповедными территориями», — сказал Ли Дицян, профессор Китайской академии биоразнообразия. Лесное хозяйство.Скриншот интеллектуальной платформы, осуществляющей наблюдение за птицами на месте в национальном заповеднике «Дельта Хуанхэ» в Дуньине

В настоящее время платформа может распознавать виды в движении и полете, а также осуществлять групповую идентификацию видов птиц. Точность идентификации флагманских видов (видов, сохранение которых, как предполагается, положительно коррелирует с защитой других несвязанных видов или сообществ) и крупных видов птиц превысила 90 процентов. По мнению команды Tech4All компании Huawei, ожидается, что с появлением на платформе большего количества материалов точность идентификации ИИ повысится.

В сентябре компания Huawei расширила сотрудничество с национальным природным заповедником дельты Желтой реки, подтвердив свою приверженность защите биоразнообразия с помощью самых современных технологий. Это поможет расширить зоны захвата камер и оптимизировать функциональность платформы мониторинга для лучшей поддержки соответствующей исследовательской деятельности.

«Мы осуществляем интеллектуальный мониторинг перелетных птиц, размещая камеры в заповедных зонах и используя сеть 5G и анализ искусственного интеллекта на серверной стороне. Как технологическая компания, мы стремимся продвигать процесс цифровизации и интеллектуального анализа сохранения биоразнообразия с помощью таких решений», — сказал Чжоу. Цзяньго, руководитель подразделения брендов китайского отдела стратегии и маркетинга Huawei.

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По словам Чжоу, совместные усилия правительства, исследовательских институтов и технологических компаний важны для стимулирования стандартизации и развития цифровых платформ мониторинга биоразнообразия. Китайская технологическая компания участвовала в различных проектах по сохранению биоразнообразия по всему миру, в том числе в Европе, Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Он также представил множество инициатив, таких как защита тропических лесов в тропических регионах и сохранение редких видов в Северной Европе, добавил Чжоу.

«Благодаря активизации глобальных усилий мы получаем более глубокое понимание нашей роли в построении экологической цивилизации», — сказал он. «Находясь в авангарде глобальных цифровых достижений, Китай имеет явное преимущество в этом процессе, особенно в строительстве и инновациях цифровой инфраструктуры». 

Поскольку правительство поставило высокие цели по всестороннему развитию зеленой и разумной экологической цивилизации в период 14-й пятилетки (2021–2025 годы), страна стремится создать интеллектуальную и эффективную цифровую систему управления экологией. Между тем, влияние технологических усилий Китая на среду обитания морских существ также становится очевидным. При поддержке технологии цифровых двойников китайские ученые предлагают инновационные решения для сохранения морского биоразнообразия в странах Латинской Америки. В выставочном зале Китайского (Хайнаньского) музея Южно-Китайского моря в Цюнхае, провинция Хайнань, на большом экране отображается цифровой подводный мир Карибского моря.

С помощью системы цифровых двойников, демонстрирующей морское биоразнообразие на экране, посетители могут стать свидетелями непрерывного роста разнообразных морских существ. Технология цифрового двойника, реализуемая платформой научного сотрудничества, совместно возглавляемой китайским университетом Бэйхан и колумбийским университетом Сантьяго-де-Кали, моделирует морские экосистемы, способствуя исследованиям по защите морской экологической среды в странах Латинской Америки.

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«Если мы построим цифровую модель рыбы-двойника, соответствующую реальным видам рыб в Карибском море, и предоставим реальные данные об окружающей среде для цифрового существа, мы сможем легко получить смоделированные результаты роста этого вида, точно так же, как у природы», — Об этом в предыдущем интервью заявил китайский директор платформы сотрудничества Ло Сюнь.

Оба тропических океана, Южно-Китайское море и Карибское море, имеют схожие широты и морские условия и являются местом обитания разнообразных морских видов. В целях совместных инноваций в рамках инициативы «Пояс и путь» платформа сотрудничества установила партнерские отношения с различными исследовательскими институтами обеих сторон для проведения исследований по сохранению морского биоразнообразия.

На данный момент китайские и колумбийские исследователи совместно создали цифровые модели для более чем 100 видов рыб, кораллов и мангровых зарослей в регионе Карибского моря, что значительно повысило эффективность усилий по сохранению и восстановлению морской экологии. Тем временем Национальное управление лесного хозяйства и пастбищ и китайский технологический тяжеловес Tencent подписали в мае соглашение о стратегическом сотрудничестве, целью которого является разработка первой в мире фотореалистичной цифровой модели панды с помощью передовых цифровых технологий.

Благодаря фотореалистичной реставрации 3D-моделей Tencent и инструментам облачного рендеринга в реальном времени цифровая панда достигла точности на уровне миллиметра при воспроизведении скелета, мышц, кожи, меха и других деталей настоящей панды, представляя удивительно реалистичное изображение для образования и исследований.

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«Все стороны должны уделять больше внимания решениям, основанным на защите экологических видов, продвигать технологические инновации в области сохранения природы и разрабатывать эффективные и разумные планы сохранения природы с китайской спецификой», — сказал Ян Чао, председатель Китайской организации Green Carbon. Фундамент.

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