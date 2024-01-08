Логотип вьетнамского производителя электромобилей VinFast изображен в торговом центре в Санта-Монике, штат Калифорния, США, 23 мая 2022 года

Вьетнамский производитель электромобилей VinFast в субботу, 6 января подписал соглашение о создании своих первых производственных мощностей в Индии, поскольку амбициозная компания стремится выйти на третий по величине автомобильный рынок в мире. Компания VinFast и южный штат Тамилнад договорились работать над инвестициями в размере до 2 миллиардов долларов с предполагаемыми обязательствами в размере 500 миллионов долларов на первые пять лет реализации проекта, говорится в совместном заявлении.

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Ожидается, что строительство заводов по производству электромобилей и аккумуляторов проекта начнется в этом году и создаст от 3000 до 3500 рабочих мест на местном уровне. В среду агентство Reuters сообщило, что VinFast откроет свое первое индийское производственное предприятие в Тутукуди в Тамилнаде, где будет производить аккумуляторы для электромобилей. Основанная в 2017 году и производящая электромобили с 2021 года, VinFast объявила о многочисленных планах роста электромобилей за рубежом. Компания дебютировала на Nasdaq в августе, а месяц спустя впервые сообщила о своих планах расширения в Индии.

В столице Тамилнада, Ченнаи, получившей название азиатского Детройта, и в других районах работают несколько производителей электромобилей, в том числе индийские производители двухколесных автомобилей Ola Electric и Ather, а также китайская BYD. Компания VinFast заявила, что проект в Тамилнаде, как ожидается, превратится в первоклассный центр по производству электромобилей в регионе с годовой производительностью до 150 000 автомобилей по сравнению с 250 000 на ее основном заводе во Вьетнаме. В совместном заявлении не уточняется емкость аккумуляторного завода.

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В прошлом году на долю электрических моделей приходилось всего около 2% продаж автомобилей в Индии, но национальное правительство нацелено на 30% к 2030 году и работает над схемой привлечения производителей электромобилей. Правительство Тамилнада обязалось предоставить расчищенную землю для производственных мощностей, бесперебойное электроснабжение и другую инфраструктурную поддержку, говорится в заявлении. Компания VinFast заявила, что также планирует создать общенациональную дилерскую сеть.