Онал говорит, что акции компании, котирующейся на Nasdaq, недооценены

Нилхан Онал Гёкчетекин

Одна из крупнейших турецких компаний электронной коммерции планирует начать работу на Украине. Hepsiburada.com нацелена на то, чтобы начать продавать товары на Украине, если пробный запуск будет признан успешным. Это часть долгосрочной стратегии онлайн-группы, которая пытается оправиться от падения цен на акции с момента их размещения на Nasdaq в 2021 году.

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«Украина является сложным, но важным рынком для Турции», — сказала главный исполнительный директор Нилхан Онал Гёкчетекин, которая вступила в должность более года назад и пообещала вернуть стамбульскому ритейлеру прибыльность. «Для нас это стратегическая инвестиция. В будущем (Украина) нормализуется, и мы хотим быть готовыми", - дополнила она в интервью Bloomberg News.

Она добавила, что Украина уже предлагает возможность, учитывая проблемы, с которыми сталкиваются ее жители при поиске товаров внутри страны или при использовании трансграничных поставок с увеличенными сроками доставки. В то время как первоначальный акцент сделан на тестовых операциях в Украине, Онал сказала, что долгосрочная стратегия компании зависит от сотрудничества с местными партнерами. Косово и Ближний Восток являются другими регионами, к которым она присматривается для потенциального роста.

Несмотря на турбулентный 2023 год для турецких рынков, Hepsiburada сообщила о росте валовой стоимости товаров в третьем квартале на 45% с поправкой на инфляцию, до 25,7 млрд лир ($863 млн). Показатель EBITDA улучшился с минус 1,03 млрд лир до 87,9 млн лир по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Акции компании начали восстанавливаться после того, как опустились на территорию копеечных акций.

Компания Hepsiburada, основанная в 1998 году и официально известная как D-MARKET Electronic Services & Trading, стала публичной в США в середине 2021 года. Он стал первым первичным турецким листингом на Nasdaq, поскольку оседлал глобальную волну технологических и онлайн-компаний во время пандемии.

С тех пор акции упали с пика в $15,23 до 59 центов и сейчас торгуются около $1,70. Падение вызвало судебный иск против руководителей компании, акционера TurkCommerce и учреждений, участвующих в размещении, но дело было закрыто мировым соглашением.

Акции возобновили рост после того, как Онал взяла на себя управление, и выросли на 173% в прошлом году, опередив рост Nasdaq Composite на 43% за тот же период. Текущая стоимость Hepsiburada составляет $548 млн, по сравнению с почти $4 млрд на момент IPO.

Онал, которая ранее работала в Amazon Services Europe и Proctor & Gamble, запретила внутренние обсуждения динамики акций в качестве одного из своих первых действий после вступления в должность. И сказала, что клиентская база Hepsiburada сама по себе имеет большую ценность, чем текущая цена акций.

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Согласно квартальному отчету, сайт, который продает товары, начиная от кухонной посуды и бытовой техники и заканчивая одеждой и авиабилетами, насчитывает 12 миллионов активных пользователей. Аналитики прогнозируют консенсус-целевую цену компании на уровне $2,40 за акцию. Онал также сказала, что компании не нужно использовать долговые рынки, поскольку она извлекает выгоду из растущих ставок доллара с депозитами на сумму около 200 миллионов долларов.