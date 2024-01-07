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BulgarNews
В берлинском зоопарке слонов подкармливают рождественскими елками
Ежегодно в зоопарке Tierpark Berlin животным раздают непроданные в период католического Рождества елки, сосны и пихты

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Слон держит хоботом рождественскую елку в берлинском зоопарке Tierpark в четверг. (Клеменс Билан/EPA-EFE/Shutterstock)

Католическое Рождество закончилось, но для некоторых праздничные угощения растягиваются до Нового года. Слоны в зоопарке Tierpark Berlin в Германии наслаждаются рождественскими остатками после доставки в четверг хрустящих, непроданных рождественских елок, что стало ежегодным событием. Огромных млекопитающих можно увидеть грызущими пышные зеленые сосны на серии изображений, выпущенных зоопарком.

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«Слоны очень любят деревья», — сообщила пресс-секретарь зоопарка Свенья Эйзенбарт (Svenja Eisenbarth) в интервью The Washington Post. «С одной стороны, деревья едят, а с другой стороны, они являются большой и разнообразной игрушкой для животных».

По словам Эйзенбарта, в этом году зоопарк получил два грузовика с оставшимися деревьями. Они распределены между несколькими животными в зоопарке, но наибольшую долю получают слоны — более 20 деревьев. В заявлении зоопарка говорится, что животные с нетерпением ждут «особенного сюрприза» каждый год. В нем говорится, что деревья, которые обычно не встречаются в их меню, помогают питать их и способствуют «как психическому, так и физическому здоровью животных».

«Необычная форма, интересный запах и покалывание на языке создают праздник для чувств животных», — сказали в зоопарке. Хрустящие хвойные деревья и их сосновые иголки также используются в качестве скреттеров для спины, зубочисток и массажных щеток.Необычная форма, интересный запах и покалывание на языке создают праздник для чувств животных-обитателей», — сказали в зоопарке о рождественских елочных угощениях.

Ради благополучия животных зоопарк не забирает у публики любимые елки, которые, как правило, подвергаются химической обработке или украшению. Вместо этого зоопарк заявил, что забирает непроданные деревья у избранных продавцов.

«К сожалению, мы не можем принимать частные пожертвования на рождественские елки», — сказал в своем заявлении директор Tierpark Berlin Андреас Книрием. «С деревьями наших партнеров мы можем быть уверены, что они хорошего качества и, следовательно, подходят для наших животных. Благополучие животных всегда является нашим главным приоритетом».

Зоопарк в столице Германии является домом для около 20 000 животных, в том числе четырех азиатских слонов, трех самок и одного самца: Карла, Панг Пха, Анчали и слон-бык Виктор. У него есть свой собственный вольер, и он не участвовал в общественном кормлении в четверг, но у него было несколько собственных деревьев, сказал Эйзенбарт.

Азиатские слоны в основном встречаются в Индии и немного меньше, чем их африканские родственники, весят около пяти тонн и вырастают почти до 10 футов в высоту. Как и многие из нас, млекопитающих, они, как правило, много едят и мало спят. Но эти слоны доводят это до крайности, тратя от 17 до 19 часов в день только на еду. Каждый день они обычно съедают около 150 килограммов растительной пищи — в основном траву, листья, ветки и кору деревьев — и могут выпить до 330 литров воды на водопое. Они могут дожить до 150 лет в своей естественной среде обитания во влажных тропических лесах, саваннах и кустарниках.

Смотритель животных подает рождественскую елку слонам в их вольере Tierpark Berlin

Будучи социальными стадными животными, слоны живут вместе в больших семьях. Их хоботы, описанные зоопарком как «настоящее чудодейственное средство», используются для проглатывания пищи, дыхания, обоняния, общения, захвата и всасывания воды, чтобы дуть им в рот. Они также могут быть использованы для нанесения смертельных ударов в защиту от угроз, говорится в заявлении, но животные «в остальном добродушны».

Северные олени играют и едят деревья во время ежегодного кормления рождественских елок в зоопарке.

Праздничной закуской наслаждаются не только слоны. В зоопарке также можно было увидеть, как бизоны и северные олени бросают деревья и используют их, чтобы устроиться и почесаться, прежде чем погрызть их.

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Аналогичные программы реализуются в Лондоне и Праге. По данным Национальной ассоциации рождественских елок, в Соединенных Штатах ежегодно продается около 30 миллионов настоящих рождественских елок. Среди самых популярных - белая сосна, белая ель и пихта Фрейзера, которые, как правило, имеют приятный аромат, гибкую хвою и темно-зеленые цвета. Ассоциация отдает предпочтение настоящим деревьям, которые являются возобновляемыми и пригодными для вторичной переработки, вместо пластиковых, небиоразлагаемых деревьев.

#германия #рождество #берлин #елка #слоны
Источник: washingtonpost.com
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