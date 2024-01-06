Это одномоторный легкий спортивный самолет с верхним крылом, двухместный, цельнометаллической конструкции, предназначенный для авиационных клубов, компаний авиации общего назначения и частных пользователей

Электрический самолет AG60E, разработанный Корпорацией авиационной промышленности Китая, недавно успешно выполнил свой первый полет. AG60E - это одномоторный легкий спортивный самолет с верхним крылом, двухместный, цельнометаллической конструкции, в основном для авиационных клубов, компаний авиации общего назначения и частных пользователей. Он предназначен для получения летного опыта, базовой летной подготовки и частных развлекательных полетов.



Сообщается, что самолет имеет длину 6,9 метра, высоту 2,6 метра, размах крыльев 8,6 метра, максимальную взлетную массу 600 кг, максимальную скорость горизонтального полета 220 километров в час и максимальную крейсерскую скорость 185 километров в час.



По словам соответствующего лица, отвечающего за авиационную промышленность Tongfei, авиационная промышленность Tongfei использует существующую зрелую платформу оборудования для авиации общего назначения для проведения электрификации на окончательном самолете и проверки ключевых технологий электрических самолетов. С момента запуска проекта в августе 2022 года научно-исследовательская группа последовательно выполнила ряд задач, таких как двигатель, электронное управление, выбор силовой батареи, проверка испытаний интеграции электрической силовой установки, исследование технологии проектирования безопасности и летной годности электрических самолетов, завершила модификацию электрификации легкого спортивного самолета AG8 и совершила прорыв во многих ключевых технологиях, таких как проектирование и системная интеграция чисто электрических силовых установок.



По имеющимся данным, номинальная выходная мощность модифицированной электрической авиационной энергетической установки AG60E эквивалентна таковой у прототипа, а показатели летно-технических характеристик за исключением дальности и времени полета достигли или превысили уровень прототипа. Электрический самолет имеет лучшую линейность выходного крутящего момента и более быструю реакцию на ускорение, что способствует улучшению взлетных характеристик самолета. По сравнению с традиционным топливным двигателем самолета, на выходную мощность затухания из-за увеличения высоты, на мотор в основном не влияют такие факторы, что может обеспечить непрерывную мощность набора высоты для самолета и сократить время набора высоты. Кроме того, двигатель менее шумный, более экологичный и удобный, его конструкция проще, удобнее в использовании и обслуживании, а также может сэкономить затраты пользователя.



Будучи легким спортивным самолетом, электрический самолет AG60E обладает высокой адаптируемостью к аэропортам и может взлетать и приземляться на взлетно-посадочные полосы без твердого покрытия, такие как трава и твердая земля. Демонстратор технологий электрических самолетов AG60E успешно совершил свой первый полет, накопив ценный опыт для разработки изделий электрических самолетов и электрификации существующих самолетов с неподвижным крылом.