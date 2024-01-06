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BulgarNews
НАСА предлагает возможность отправить свое имя на Луну в рамках миссии роботизированного марсохода
У звездочётов есть чуть больше двух месяцев, чтобы отправить своё имя в НАСА и прикрепить его к VIPER, перед миссией на Южный полюс Луны. Запуск запланирован на конец 2024 года

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Имена будут прикреплены к марсоходу VIPER

НАСА предлагает представителям общественности шанс выгравировать свое имя среди звёзд в рамках своей следующей миссии на Луну.

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VIPER, первый роботизированный луноход НАСА, приземлится в неисследованных частях Южного полюса Луны в конце 2024 года, чтобы разгадать тайны ее воды и понять среду, в которой НАСА планирует высадить астронавтов. Наряду с множеством научных инструментов, марсоход будет нести имена потенциально миллионов людей, которым также будет выдан сувенирный посадочный талон, чтобы «стать частью этого рискованного путешествия».

«С помощью VIPER мы собираемся изучить и исследовать части поверхности Луны, где никто никогда раньше не был», — сказала Никола Фокс, помощник администратора в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне. «Только подумайте: наши имена будут сопровождать нас по мере того, как VIPER будет перемещаться по пересеченной местности Южного полюса Луны и собирать ценные данные, которые помогут нам лучше понять историю Луны».

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Чтобы попасть в список, имена должны быть получены до конца 15 марта 2024 года. Пока неясно, как эти имена будут прикреплены к марсоходу, но в ходе аналогичной миссии на спутнике Юпитера Европе имена будут наноситься электронными лучами по трафарету на кремниевые чипы размером примерно с монету в 5 пенсов, при этом каждая строка текста составляет всего 1/1000 ширины человеческого волоса.

#nasa #наса #луна #миссия
Источник: news.sky.com
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