Недавние нововведения могут заставить суды выяснять, кто виновен в опасном контенте, синтезированном передовыми алгоритмами искусственного интеллекта.

Разработчик DABUS выиграл патент, признающий DABUS в качестве изобретателя в Южной Африке, но не смог убедить суды в других странах.

Верховный суд Великобритании постановил, что машина с искусственным интеллектом (ИИ) под названием DABUS не может быть внесена в список изобретателей в соответствии с патентным законодательством Великобритании. Решение было принято после того, как его создатель, Стивен Талер, попытался получить патент на контейнер для напитков и мигающий свет, который он создал, несмотря на растущие опасения по поводу последствий общего искусственного интеллекта (AGI) для людей.

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Верховный суд Великобритании решил, что «DABUS вообще не является человеком», отклонив апелляцию Талера. Однако суд разъяснил, что постановление не лишает других изобретений все более продвинутого ИИ права на получение патента.

Адвокат правительства сказал, что удовлетворение апелляции Талера может привести к тому, что в будущем что-то произвольное будет внесено в список изобретателей. Талер указал себя в качестве патентообладателя, но изобретателем был DABUS. Адвокаты Талера заявили, что это решение будет препятствовать инновациям: «Политика запрета выдачи патентов на изобретения, созданные с помощью ИИ, является серьезным препятствием для инноваций».

Суды в Австралии и Европе также не позволили Талеру включить DABUS в список изобретателей. Южная Африка была единственной страной, которая позволила Талеру записать DABUS в качестве изобретателя. Постановление Великобритании следует за постановлением Бюро по авторскому праву США в отношении авторства человека. В Госдепартаменте США заявили, что контент, созданный без участия человека, не может быть защищен законом об авторском праве.

Академия звукозаписи заявила, что только произведения, в создании которых люди сыграли определенную роль, могут претендовать на премию «Грэмми». Заявление его босса, Харви Мейсона-младшего, прозвучало после того, как песни с искусственным интеллектом, использующие вокал или музыку известных артистов, создали серую зону для номинаций на «Грэмми».

Случай Талера поднимает сложные вопросы о продвижении ИИ в сферу общего искусственного интеллекта (AGI). Устав OpenAI в общих чертах определяет AGI как технологию искусственного интеллекта, которая может обладать интеллектом, подготовленным для экономически ценной работы.

Британский суд отклонил иски о том, что машина с искусственным интеллектом по имени DABUS была изобретателем контейнера для напитков и типа фонарика.

Тем не менее, судам, возможно, вскоре придется готовиться к большему количеству дел, подобных делу Талера, поскольку инструмент Bard от Google уже может создавать код, что традиционно делают люди. Код, как правило, является интеллектуальной собственностью разработчика программного обеспечения или его работодателя.

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Если законы не считают ИИ изобретателем, становится неясным, кто несет ответственность за катастрофическую неисправность. Недавний опыт EY по использованию искусственного интеллекта для расследования мошенничества вызвал вопросы о способности этой технологии выявлять различные виды мошенничества. Если инструмент, например, что-то упустит, то непонятно, на ком будет лежать вина.