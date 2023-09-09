Космолёт Unity успешно осуществил в течение месяца второй коммерческий суборбитальный рейс с космическими туристами

Virgin Galactic сегодня объявила о завершении своего второго частного полета космотуристов "Галактик 03". В этой миссии участвовали три первых клиента Virgin Galactic.

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‘Галактик 03’ стал четвертым успешным космическим полетом Virgin Galactic за последние четыре месяца и третьим полетом первого сезона коммерческих космических полетов Virgin Galactic. Полет последовал за первой исследовательской миссией компании в июне и первой частной миссией космотуристов в августе.

На борту ’Галактики 03’:

Астронавт 014 Кен Бакстер из Соединенных Штатов Америки

Астронавт 015 Тимоти Нэш из Южной Африки и гражданин Великобритании

Астронавт 016 Адриан Рейнард из Соединенного Королевства

Космический корабль VSS Unity пилотировали командир Никола Пециле и пилот Майкл Масуччи; на борту также находилась главный инструктор астронавтов Бет Мозес. Корабль-носитель VMS Eve пилотировали командир Джамиль Джанджуа и пилот Келли Латимер.

Факты о полете "Галактик 03":

Время взлета 08:34 утра по восточному времени

Высота при сбросе 44 867 футов

Апогей 55 миль

Максимальная скорость 2,95 Маха

Время посадки 09:36 утра по восточному времени

Майкл Колглазье, генеральный директор Virgin Galactic, сказал: “Какой волнующий день для наших трех новых частных астронавтов и всей команды Virgin Galactic. Для меня большая честь видеть, как наша команда "Галактик 03" воплощает в жизнь свои давние мечты о космических полетах, поскольку они вдохновляют наш манифест будущих астронавтов. Каждый успешный полет показывает, насколько мощными и личностно преобразующими могут быть космические путешествия, и мы с нетерпением ожидаем расширения масштабов нашей деятельности и повышения доступности космических путешествий для людей по всему миру”.

Теперь компания приступит к послеполетным проверкам и анализу в рамках подготовки к следующей коммерческой космической миссии "Галактик 04", которая запланирована на начало октября.