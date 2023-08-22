Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
BulgarNews За пост начислено вознаграждение
На двухдневной конференции в Иннополисе по вопросам ИИ собрались авторитетные специалисты отрасли
Всё это было посвящено роли ИИ в современной жизни и различных сферах деятельности – 1600+ участников, 34 страны и 19 дискуссий

реклама

Искусственный интеллект (ИИ) играет все более важную роль в различных отраслях, и об этом говорили ведущие эксперты и профессионалы на двухдневной конференции, организованной в Иннополисе. Мероприятие собрало специалистов из ведущих компаний и вузов страны, а также нобелевского лауреата Константина Новоселова и других известных исследователей в области ИИ.

реклама

Одной из ключевых тем, обсуждаемых на конференции, была растущая роль ИИ в медицине. Искусственный интеллект уже сегодня помогает врачам в диагностике и прогнозе заболеваний, а также в разработке новых методов лечения. Например, алгоритмы машинного обучения могут анализировать медицинские данные и выявлять скрытые закономерности, что помогает врачам принимать более точные решения.

Нефтегазовая отрасль также активно внедряет ИИ. Автоматизация процессов, оптимизация добычи и прогнозирование поведения скважин - все это становится возможным благодаря применению искусственного интеллекта. Специалисты на конференции обсуждали примеры успешного применения ИИ в нефтегазовой отрасли и делились своими наработками.

Энергетическая отрасль также находится под влиянием ИИ. Умные сети, оптимизация энергопотребления и прогнозирование нагрузки - все это области, где искусственный интеллект может сыграть важную роль. Использование ИИ позволяет эффективнее использовать ресурсы и снизить нагрузку на энергетическую систему.

Финтех-отрасль также не остается в стороне. Искусственный интеллект применяется для анализа данных, риск-моделирования, автоматизации процессов и улучшения клиентского опыта. Использование ИИ позволяет банкам и финансовым учреждениям принимать более обоснованные решения и предлагать клиентам персонализированные услуги.

Интересно отметить, что Россия является одной из передовых стран в области применения ИИ. Искандер Бариев, первый проректор – заместитель директора Университета Иннополис, подчеркнул, что ИИ перестал быть только теоретической концепцией и стал неотъемлемой частью различных технологических разработок и продуктов. Это свидетельствует о том, что Россия активно развивает и применяет новейшие технологии в разных сферах своей экономики.

Двухдневная конференция в Иннополисе стала не только площадкой для обмена опытом и знаниями, но и подтверждением того, что ИИ играет все более важную роль в различных отраслях. Совместные усилия специалистов и экспертов позволяют создавать новые инновации и улучшать существующие технологии, что приводит к развитию экономики и повышению качества жизни людей.

На мероприятии по вопросам искусственного интеллекта в Иннополисе, участники смогли насладиться плотной программой конференции, которая включала качественные дискуссии и презентации от международных экспертов. Важность этой площадки для обмена опытом была подтверждена Бариевым, который отметил высокую степень активности и интереса со стороны участников.

Одним из самых ярких моментов конференции стали проекты российских нейрохудожников, которые продемонстрировали удивительные произведения искусства, созданные с помощью искусственного интеллекта. Университет Иннополис также представил свои разработки в области искусственного интеллекта, включая переносной флюорограф, который обрабатывает данные с использованием ИИ. Это важное достижение, которое может значительно улучшить диагностику и лечение заболеваний.

Кроме того, разработчики ИИ-стартапов имели возможность представить свои проекты потенциальным инвесторам. Краткое описание их идей и разработок вызвало большой интерес у жюри, которое выбрало самые перспективные проекты. Теперь у этих команд есть ряд преимуществ, включая налоговые льготы, выгодные кадровые программы и возможности для переподготовки и повышения квалификации сотрудников, а также ценные контакты с профессиональным сообществом.

Эта конференция стала знаковым событием для индустрии искусственного интеллекта в России. Она подтвердила, что страна активно развивает эту область и привлекает внимание международных экспертов. Такие мероприятия способствуют обмену опытом, укреплению профессиональных связей и стимулируют развитие инноваций в области искусственного интеллекта.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#искусственный интеллект #конференция #специалисты #иннополис
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

IBM говорит о необходимости изучать новые навыки из-за распространения ИИ
IBM готовит процессор для ИИ, значительно превосходящий ускорители вычислений от NVIDIA
Nvidia анонсировала DLSS 3.5 и объявила о разработке Half-Life 2 RTX
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры объятого пламенем подбитого БТР Stryker американского производства
2
В ЧВК Вагнер подтвердили начало набора добровольцев
+
Мичиганские студенты-археологи обнаружили заброшенную обсерваторию, которая была построена в 19 веке
+
Т-14 «Армата» отправлена на доработку – новый танк решено модернизировать на основе опыта СВО
10
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил очередную гаубицу M777, вызвав мощную детонацию боекомплекта
2
В Сети появились кадры прямого попадания дрона-камикадзе «Ланцет» по РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36
1
IBM говорит о необходимости изучать новые навыки из-за распространения ИИ
1
Colorful выпустила новую GeForce RTX 4070 iGame Ultra всего с двумя вентиляторами
+
План и дата вторжения в Нигер были утверждены странами ЭКОВАС и держится в секрете
+
В РФ разрабатывают первый в мире гиперзвуковой дрон ГЭЛА – сможет летать со скоростью 11 000 км/ч
7
7 видеокарт GeForce RTX 4090 и Threadripper PRO 5995WX pro – ПК Big Boss стоит всего 3 000 000р
3
Подбитый Leopard 2 в лучах заката под Работино — фото
1
Российский боевой дрон «Аква-22» распознает объекты при помощи нейросети
+
IBM готовит процессор для ИИ, значительно превосходящий ускорители вычислений от NVIDIA
+
«Работаем. Температура +50»: Пригожин записал видеообращение из Африки
+
Военный политолог Перенджиев: Швеции самой нужны самолеты для противостояния с Россией
+
Евгений Пригожин записал видеообращение из Африки
+
Полковник Кнутов: дрон для атаки аэродрома в Новгороде могли запустить из России
+
На китайской таможне обнаружили 780 контрабандных процессоров в двигателе автобуса
+
Украина получила 6 модифицированных Т-64БВ – прокачанный танк замечен в зоне проведения СВО
15

Популярные статьи

Россия продемонстрировала целый спектр новейшей высокоточной артиллерии
2
И еще раз о проблеме нехватки видеопамяти
34
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Август)
4
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
86
Почему сегодня выгодно покупать видеокарты на Авито – 10 советов для новичков и бывалых геймеров
14
Итоги гоночного уик-энда 19-20 августа
1
Почему Intel "великая" компания, от которой бегут фанаты
28
Новые романтические комедии, которые создадут романтичное настроение и продлят атмосферу лета
4
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 3
2
Как ВПК США избавился от немецкого конкурента
6

Сейчас обсуждают

NOFX
22:41
А Анальный просто зону топчет :) Движение-жизнь!
Президент России Владимир Путин анонсировал резкое повышение МРОТ в 2024 году
Bryant333
22:38
Брикс и Шос в принципе да.
Депутат Госдумы Журова: БРИКС может частично заменить ООН
Кирилл Прозоровский
22:37
Класс. А почему коц вроде жалуется что куда не приедет над головой этих Дронов как оводов все небо жужжит? Хреновая видать идея.
Тамбовские студенты использовали нейросеть для создания глушилки боевых дронов противника
VRoman
22:29
Это его совесть проснулась на старости. Пора грехи заметать.
Президент России Владимир Путин анонсировал резкое повышение МРОТ в 2024 году
Анатолий Анатольевич
22:26
Лучше бы себе больные головы заблокировали! Правда явно режет глаза, но её всеравно не скрыть. Людей дураками долго не выйдет делать
Последняя активность провайдеров указывает на вероятную скорую блокировку Youtube в России
Товарищ Ким
22:19
В принципе всё к этому идёт. Путин спас Токая, помог подавить мятеж, подогреваемой Западом, моложёжи. Чем Токай отплатил России?. Правильно, задержанием граждан России, по запросу мелкой чиновницы, ...
В Казахстане «случайно» снесли памятник Ленину
Denis Lykov
22:10
... пора бы песенку сменить! Про экономию на проце. "Рыжик" любит вас - это очевидно! Кирпич на ам3...4, где-то 5-го не видно с ддр5 ... Совет/тема для новой песенки "проц 35% бюджета, б/п - 20%"! Сла...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Август)
glavhyilo
21:56
а как же гавайские погорельцы,которые кричали кортежу байдуна-фак ю сегодня.Опять обкакался старец байдун.
Джо Байден рассказал, что чуть не потерял жену и кошку в пожаре 19 лет назад
DeLaKoren
21:56
Нет , не так. Half-Life 2 RTX будет выдавать 60 фпс только на rtx5090, а на 4090 ,без dlss 3.5 она будет выдавать только 40 фпс в full hd с просадками
Nvidia анонсировала DLSS 3.5 и объявила о разработке Half-Life 2 RTX
Winssy
21:55
4070 - мидл с 12гб памяти.
И еще раз о проблеме нехватки видеопамяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем