Глава Минобрнауки России призвал партнеров по БРИКС организовывать совместные международные экспедиции

Фальков, который выступил на обсуждении общих проектов научных экспедиций, объявил о создании «Плавучего университета» - российской программы, предназначенной для подготовки молодых исследователей для изучения проблем Мирового океана.

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По словам главы, цель Плавучего университета - предоставить молодым специалистам возможность заниматься научной работой, понимать ее особенности, не отрываясь от основной учебной деятельности, а также работать в исследовательской экспедиции.

Россия открыла уникальную возможность для своих партнеров по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) путешествовать по Северному морскому пути, проводя научные исследования, напомнил министр.

Такой проект, по словам Фалькова, отвечает вызовам и требованиям экологических целей устойчивого развития и в то же время подчеркивает уникальность климатических и географических условий стран мира, в том числе стран БРИКС.

Фальков обратил внимание на то, что члены ассоциации имеют большое преимущество, поскольку представляют большинство континентов мира и могут быстро прийти к взаимопониманию относительно целей развития каждой страны из блока. Россия также предложила учредить в следующем году День географа пяти стран БРИКС.

Идея была активно поддержана Русским географическим обществом, чьи исследовательские проекты и научные работы внесли большой вклад в метеорологические и климатологические науки, практику мореплавания и изучение Мирового океана.

Это напрямую отвечает теоретическим и практическим потребностям пяти стран, поскольку все они являются морскими государствами и заинтересованы в развитии этих областей науки и практики.