Эксклюзивный материал российской редакции TV BRICS о российской памятной монете в честь БРИКС и ШОС вышел на русском языке на платформе одного из самых влиятельных СМИ северо-востока Китая «Дунбэйван», имеющего более 10 миллионов подписчиков.

В 2020 году Российская Федерация выпустила в обращение трехрублевую серебряную монету, посвященную заседанию Совета глав государств – членов ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и встрече глав государств – участников БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) под председательством России.

реклама

Эта монета стала символом важных событий, объединяющих страны-участницы и подчеркивающих их взаимодействие. Монета изготовлена из 31,1 грамма серебра высшей пробы и имеет рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации на аверсе. Также на аверсе присутствуют надписи «Российская Федерация», «Банк России», «3 рубля», «2020 год», а также обозначения металла и пробы.

На реверсе монеты можно увидеть красочные логотипы саммитов БРИКС и ШОС, а также силуэты Дворцового моста и Петропавловской крепости, выполненные в технике лазерного матирования.

Тираж каждой монеты составляет 1,5 тысячи штук. Помимо своей коллекционной ценности, эти монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и принимаются в обязательном порядке по номиналу без ограничений.

Таким образом, выпущенные монеты стали не только символом важных событий, но и предметом коллекционирования и памяткой о сотрудничестве в рамках ШОС и БРИКС.

ШОС является международной организацией, основанной в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

В настоящее время ШОС объединяет полноправных членов, таких как Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Иран. Организация ставит перед собой задачи укрепления стабильности и безопасности в регионе, развития экономического сотрудничества, энергетического партнерства, а также научного и культурного взаимодействия.

БРИКС, в свою очередь, представляет собой объединение пяти стран, имеющих глобальное значение во многих экономических, социальных и политических вопросах. В настоящее время БРИКС создает собственную валюту, которая позволит не конвертировать торговые операции в доллары. Напомним, ближайший саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в Международном конференц-центре Sandton с 22 по 24 августа. Одной из целей предстоящего мероприятия является укрепление экономического сотрудничества между странами – участницами группы.