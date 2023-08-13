Центральный банк ожидает, что новая валюта поможет снизить банковские издержки и повысить вовлеченность потребителей на новом финансовом рынке.

Это поможет снизить банковские расходы

Центральный банк Бразилии (BC) объявил о создании бразильской версии "Цифровой валюты Центрального банка" (CBDC). Эта валюта была названа Drex - сокращение от digital (цифровой), real (реал), electronic (электронный), соответственно, где "x" означает современность и связь или транзакцию. Ожидается, что он поступит в обращение к концу 2024 года.

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В официальном заявлении Центрального банка говорится, что "цифровой реал является выражением бразильской суверенной валюты, которая разрабатывается для поддержки безопасной среды, в которой предприниматели могут внедрять инновации, а потребители могут получить доступ к технологическим преимуществам, которые предлагают эти новые инструменты, без риска попасть в нерегулируемую финансовую среду".

В отличие от криптовалют, которые работают как акции на фондовой бирже, куда инвесторы вкладывают деньги в поисках прибыли, у Drex не будет колебаний в цене, поскольку это будет всего лишь виртуальное представление физической бразильской валюты.

Drex будет иметь то же значение, что и real.

Drex - это оптовая валюта, а не розничная, и доступ к ней будет осуществляться не напрямую владельцами счетов, а через виртуальные кошельки, привязанные к платежным организациям, таким как банки и банки-корреспонденты. Клиент внесет соответствующую сумму в реалах на эти кошельки и сможет совершать транзакции с цифровой версией валюты.

На практике Drex можно использовать для покупки недвижимости, автомобилей и даже государственных облигаций, как сообщает Toda Palavra, партнер TV BRICS.

Регулятор также подчеркнул, что работает над созданием платформы для транзакций Drex, основанной на технологии блокчейн - той же системе, которая используется в криптовалютах и гарантирует безопасную среду для транзакций, но в данном случае гарантии предоставляются государством.