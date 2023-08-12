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Аргентина может способствовать развитию конного поло в России, считает посол Аргентины в РФ
Аргентина, где поло считается национальным спортом, предлагает россиянам приобщиться к этой игре

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Эдуардо Антонио Зуайн, посол Республики Аргентина в РФ, отмечает, что его страна готова развивать в России конное поло, к тому же все инфраструктурные и спортивные составляющие – в наличии.

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«Конечная цель – это развить партнерство с российским поло, найти формы сотрудничества с российскими организациями, которым нравится этот вид спорта, и, конечно же, помочь в организации. Потому что поло – это аргентинский вид спорта, один из видов спорта, с которым мы себя идентифицируем», – сказал он.

Посол отметил, что, несмотря на то что поло не самый простой вид спорта, он, несомненно, найдет своих приверженцев среди россиян. Аргентинские специалисты предлагают помощь и содействие не только в организационном плане, но и в подготовке игроков.

Через общие спортивные интересы возможно сближение и культурный обмен между жителями России и Аргентины, поло поможет транслировать аргентинскую культуру, аргентинские традиции и интересы в Россию, что будет способствовать укреплению связей между народами двух наших стран.

Один из спортивных функционеров Patagonia Beach Polo Алехандро Ферро подтвердил, что в России есть все условия, чтобы заниматься этим спортом и продвигать его.

«Мы хотели бы пригласить вас или ваших знакомых, которые живут в Аргентине, посетить турнир по пляжному поло, который пройдет в декабре в Патагонии. Похожее мероприятие можно было бы организовать и в России. Мы продвигаем поло не только тут, но и в других странах. Однако в России культура лошадей очень развита, здесь большая территория, есть экономические ресурсы, поэтому этот вид спорта может успешно развиваться», – заявил Ферро.

По его словам, сегодня у России и Аргентины есть все условия для успешной реализации этой интересной идеи, для кооперации в конном поло.

Вопреки расхожему мнению, поло в Аргентине не элитарная игра, для занятий не нужны большие вложения, отметил он.

«Поло для нас – это природа, лошади, дружба. <…> Мы играем, а после игры просто общаемся», – уверяет Ферро.

Конное поло – командный вид спорта с мячом. Всадники со специальными клюшками должны поразить ворота соперника, как в хоккее или футболе. Эта игра популярна не только в Аргентине, но и в Великобритании, США, Индии и других странах.

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#спорт #аргентина #посол
Источник: tvbrics.com
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