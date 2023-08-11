В 1,5 раза была увеличена производительность и на 10 % – стабильность элементов.

Российские ученые продолжают повышать эффективность солнечных батарей на основе перовскита. Очередной шаг к светлому энергетическому будущему сделали специалисты Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Примерно в полтора раза они увеличили производительность и на 10 процентов – стабильность элементов. Это стало возможным благодаря слоям специальных добавок.



«Причем один слой у нас самый успешный был – это как раз разбросанные иголочки, после этого мы нашли еще более успешную конфигурацию – это самоорганизующийся монослой, который и улучшает производительность, и увеличивает стабильность», – отметила Екатерина Ильичева, инженер-исследователь лаборатории перспективной солнечной энергетики Национального исследовательского технологического университета МИСИС.



Точный состав – ноу-хау лаборатории, свойства – открытая информация. Одно из главных преимуществ перовскитных элементов – стоимость, которая в два-три раза ниже, чем у кремниевых при массовом производстве. Другие достоинства – гибкость и легкость.



«Соответственно, они могут применяться на зданиях, на крышах, в качестве тонировки для окон. В отличие от кремния, наши солнечные элементы могут быть полупрозрачными. Кроме того, они могут использоваться в космической отрасли», – сказал Павел Гостищев, главный инженер лаборатории перспективной солнечной энергетики Национального исследовательского технологического университета МИСИС.



Все благодаря устойчивости к радиации. Для работы на земле пригодится другое свойство перовскитных батарей – эффективность при неярком свете.



«Феномен перовскитных солнечных элементов в том, что при снижении интенсивности излучения КПД вырастает. При офисном освещении и в условиях сумерек КПД может достигать более 30 процентов», – добавил Павел Гостищев.



У кремниевых в таких условиях, наоборот, КПД падает почти до нуля. По словам исследователей, такие свойства делают перовскитные элементы идеальными для работы в трудных условиях: от северных территорий до чехлов на мобильных телефонах, а также в датчиках систем умного дома и умного города.



«К каждому из них вести отдельные провода затруднительно. Мы же смотрим в сторону использования наших перовскитных солнечных элементов в качестве автономного источника питания таких вот устройств», – подчеркнул главный инженер.



Перовскитные элементы не лишены недостатков: по своей долговечности и КПД под прямыми солнечными лучами они пока уступают кремниевым. По мнению специалистов, проблемы решаемые, а у перовскитных батарей – огромный потенциал.