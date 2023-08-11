Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
BulgarNews За пост начислено вознаграждение
Ученые из РФ повысили эффективность солнечных батарей на основе перовскита
В 1,5 раза была увеличена производительность и на 10 % – стабильность элементов.

реклама

Российские ученые продолжают повышать эффективность солнечных батарей на основе перовскита. Очередной шаг к светлому энергетическому будущему сделали специалисты Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Примерно в полтора раза они увеличили производительность и на 10 процентов – стабильность элементов. Это стало возможным благодаря слоям специальных добавок.

«Причем один слой у нас самый успешный был – это как раз разбросанные иголочки, после этого мы нашли еще более успешную конфигурацию – это самоорганизующийся монослой, который и улучшает производительность, и увеличивает стабильность», – отметила Екатерина Ильичева, инженер-исследователь лаборатории перспективной солнечной энергетики Национального исследовательского технологического университета МИСИС.

Точный состав – ноу-хау лаборатории, свойства – открытая информация. Одно из главных преимуществ перовскитных элементов – стоимость, которая в два-три раза ниже, чем у кремниевых при массовом производстве. Другие достоинства – гибкость и легкость.

«Соответственно, они могут применяться на зданиях, на крышах, в качестве тонировки для окон. В отличие от кремния, наши солнечные элементы могут быть полупрозрачными. Кроме того, они могут использоваться в космической отрасли», – сказал Павел Гостищев, главный инженер лаборатории перспективной солнечной энергетики Национального исследовательского технологического университета МИСИС.

Все благодаря устойчивости к радиации. Для работы на земле пригодится другое свойство перовскитных батарей – эффективность при неярком свете.

«Феномен перовскитных солнечных элементов в том, что при снижении интенсивности излучения КПД вырастает. При офисном освещении и в условиях сумерек КПД может достигать более 30 процентов», – добавил Павел Гостищев.

У кремниевых в таких условиях, наоборот, КПД падает почти до нуля. По словам исследователей, такие свойства делают перовскитные элементы идеальными для работы в трудных условиях: от северных территорий до чехлов на мобильных телефонах, а также в датчиках систем умного дома и умного города.

«К каждому из них вести отдельные провода затруднительно. Мы же смотрим в сторону использования наших перовскитных солнечных элементов в качестве автономного источника питания таких вот устройств», – подчеркнул главный инженер.

Перовскитные элементы не лишены недостатков: по своей долговечности и КПД под прямыми солнечными лучами они пока уступают кремниевым. По мнению специалистов, проблемы решаемые, а у перовскитных батарей – огромный потенциал.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#технологии #солнечные батареи #российская федерация
Источник: tvbrics.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайские санкции не сработали – местные производители памяти отдали рынок Samsung и SK Hynix
Глава Binance опасается некоторых возможностей Искусственного Интеллекта
Российские учёные создали приложение для смартфонов, определяющее спелость арбузов по Wi-Fi
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
15
Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
2
Российский ударный дрон С-70 «Охотник» прошёл почти все тесты и готов к массовому производству
6
Байден дал добро на обучение украинских пилотов управлению американского истребителя F-16
4
«Вагнеровец» с позывным Брест получил краповый берет – символ элитных бойцов спецназа РФ и Беларуси
+
Storm Shadow, SCALP, а теперь и Taurus – ВСУ получат малозаметную ракету с дальностью полёта 500 км
3
OnePlus Ace 2 Pro сможет заряжаться от 0 до 100% за 17 минут благодаря 150Вт зарядке
2
Американский танк AbramsX получит защиту верхней полусферы как у Т-14
2
Обновление Ratchet & Clank Rift Apart делает доступной трассировку лучей на видеокартах Radeon RX
2
Зеленский считает вступление Украины в НАТО выгодным для России
6
Российские инженеры готовы к производству уникального плавающего бронетранспортёра БТ-3У
3
Береговая охрана Китая применила водометы против филиппинских кораблей
+
Aohi Olympian - повербанк на 40 000mAh и блок питания до 140w в одном флаконе
2
Танкеры с российской нефтью в Китай встали на Северном морском пути
2
В ЧВК Вагнер заявили, что сотрудникам поступают предложения от других ЧВК
1
75 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 – рассылка почти завершена
7
Боец ЧВК «Вагнер» Брест: если ты не видишь «вагнеровца», то это не значит, что его там нет
+
Политолог Журавский: Украина, США и ФРГ хотят сменить правительство Польши
2
В Нигере перебои с электроэнергией из-за санкций Запада
+
Германия направила на Украину две пусковые установки Patriot
2

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
11
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
17
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
54
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
15
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
1
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
20
«Вагнер» в Беларуси — реальная ситуация и обстановка на данный момент
3
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
5
Как антироссийские санкции вернулись в Европу бумерангом и нанесли серьезный удар по ее экономике
13
О том как русские генералы на Украине перехитрили американских стратегов
+

Сейчас обсуждают

nukemall
02:56
Журнашлюхи в своём манямирке уже совсем свихнулись, сначала придумали "ужасные натовские гаубицы стреляющие на 70км", потом придумали "Коалицию" стреляющую на 80км. Физику не обманешь и никакого хренд...
Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
Yuri_Grant
02:53
Ну, во-первых это ремастер, а не ремейк. Во-вторых, там будут новые уровни для сингла, их делали MachineGames, в-третьих, Беседка хочет бабла срубить на игре которой скоро 30 лет. А вообще Квага это к...
Состоялся релиз ремастера Quake 2 на всех актуальных платформах
Павел Мухачев
02:52
А толку то, всё равно не зайти и поиграть в неё, но хоть в мобильной версии, всё ок👌
Call of Duty Modern Warfare III получит полную русскую локализацию
N1ghtwish
02:38
Что-то я вообще не вижу отличий от оригинала.
Состоялся релиз ремастера Quake 2 на всех актуальных платформах
andrew_riddler
02:31
Ещё раз отсветишь,приму все усилия чтобы испортить тебе жизнь.за всю херню что ты здесь писал.
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
andrew_riddler
02:28
Может у чувачков спросить кому ты кулеры отсылал адрес откуда они приехали ? За твой гнилой язык я думаю набутылить тебя многие желают ,Леший
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
andrew_riddler
02:27
Тебе бы под шконарь забится не помешало бы,крыса Выполз выждав время чтобы никто не увидел?
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Андрей Касянчук
02:21
Windows 11 Insider Preview и конечные сборки Окон чем-нибудь различаются по мнению аффтора статьи?
Microsoft опубликовала инструмент, который разблокирует все скрытые возможности Windows 11
Marktomato
02:17
Эт все херня. У меня в 2D игре Plants vs. Zombies через этот эмулятор фпс падает местами до 10 кадров на 5600Х, что мне эти ваши 6% дадут?)
RPCS3 стал производительнее и энергоэффективнее на многоядерных системах
[IRanPast]
01:50
Только за границей ты не был никогда и не будешь
На Украине завели 112 уголовных дел против «честных» военкомов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем