Эксперты сравнили время, которое нужно потратить на работу для оплаты услуг интернета

Компания Surfshark, владеющая одноимённым VPN-сервисом, провела масштабное исследование, в котором проанализировала доступность интернета в разных странах мира. По его итогам выяснилось, что легче всего оплачивать услуги интернета жителям Израиля: для оплаты домашнего Wi-Fi им понадобится работать 19 минут, а чтобы обеспечить себе мобильный интернет — вовсе 5.

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Источник графика: vc.ru

Россия в этом рейтинге расположилась на 6-й позиции с результатами в 34 минуты и 2 минуты 18 секунд соответственно. Труднее всего гражданам Кот-Д'Ивуара, которым нужно работать более часа (65 минут 33 секунды) для оплаты Wi-Fi и 59,5 минут — для оплаты мобильного.

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Исследователи высчитали и средний показатель по всему миру — это показатели в 6:31 и 13:08 соответственно. Скорость подключения, к слову, в они не затрагивали. Но, пожалуй, никого не увидит тот факт, что в государствах с наиболее дорогим интернетом она явно оставляет желать лучшего, ведь речь о странах третьего мира. Всего в оценке участвовало 117 стран.