Презентацию iPhone 14 могут перенести из-за новых сложностей в доставке полупроводников с тайваньского завода TSMC. Об этом сообщили несколько авторитетных СМИ, среди которых GSM Arena и PhoneArena. По их словам, проблемы у Apple, чьи устройства собирают в Поднебесной, могут возникнуть на этапе оформления отгрузочных документов, поскольку власти КНР запретили упоминания слов «Тайвань» и «Китайская Республика [Тайвань]».
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Разумеется, это произошло ввиду визита на полуостров, который Китай считает своей территорией, спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi). В китайской компартии это событие расценили как «нарушение политики Единого Китая» и пригрозили Тайваню и его союзнику «жёсткими мерами».
Сегодня мы сообщили, что по данным опытного инсайдера Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), в связи с этой же ситуацией Apple начнёт производить iPhone 14 на территории Индии. Если это правда, то с учётом обострения вокруг Тайваня индийское производство может стать неплохим подспорьем для корпорации. Но о больших объёмах, скорее всего, говорить не придётся.