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in2wr1st За пост начислено вознаграждение
Galaxy Fold 4 и Flip 4 слили в Сеть за три дня до презентации
Обе складных новинки предстали во всей красе на «живых» фото.
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Инсайдер с никнеймом Noh_tech опубликовал в своём Twitter-аккаунте шесть «живых» изображений складных смартфонов Galaxy Fold и Flip 4-го поколения, которые представят уже в среду 10 августа. Судя по фото, инженерам удалось сделать шов на обеих моделях менее заметным.

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Впрочем, эта утечка не показала нам ничего нового: Flip 4 не особо сильно отличается от своего предшественника, а Fold 4 вовсе опубликовали на Amazon. Последний, судя по обхвату ладони, прибавил в ширине, но делать выводы без сравнения с Fold 3 лицом к лицу трудно.
Страница Galaxy Fold 4 на Amazon (удалена на момент написания новости)

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Что касается, аппаратной составляющей, с уверенностью можно утверждать, что оба смартфона будут оснащены новейшим Snapdragon 8+ Gen 1. Они будут презентованы в рамках второго в году мероприятия Samsung Galaxy Unpacked, которое пройдёт 10 августа. Несколькими днями ранее появилась информация о том, что Samsung откажется от буквы Z в названии смартфона из-за её использования ВС РФ

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#samsung #слив #складной смартфон #unpacked 2022 #flip4 #fold4
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