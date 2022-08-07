В связи с обострением ситуации вокруг Тайваня в Европе решили перестраховаться.

Авторитетное издание Reuters сообщило 5 августа о намерении Италии пойти на сделку с Intel ради обеспечения независимости стран ЕС от полупроводников, которые производятся на TSMC. Правительство Италии передаст американской компании 5 млрд долларов на строительство в стране завода по сборке и упаковке чипов. Источники, близкие к руководству страны, сообщили Reuters, что сделка должна состояться до конца августа или, во всяком случае, до парламентских выборов 25 сентября.

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Ранее в этом году чипмейкер анонсировал план, согласно которому его инвестиции в Италии составят 88 млрд долларов. Эта сумма пойдёт на открытие производственных мощностей на территории Евросоюза в целом. Стратегия Intel, вероятно, предполагает не только борьбу с зависимостью региона от импорта. Вполне возможно, что компанию делает такие шаги, чтобы обеспечить себе более выигрышное положение перед своим главным конкурентом AMD, продукция которой сходит с конвейера TSMC.

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Кроме того, источники издательства рассказали о готовности итальянских властей профинансировать 40 % всех инвестиций Intel в Италии.