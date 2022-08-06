Речь о диалоге, появляющемся по нажатии Alt + F4.

Тематический портал Windows Latest пишет, что Microsoft изменит внешний вид диалогового окна, появляющегося при одновременном нажатии клавиш Alt и F4 в обозримом будущем. А именно, разработчики решили удалить из него логотип версии Windows и значок с изображением компьютера. В Windows 10 этот диалог выглядит следующим образом:



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А в новейшей версии операционной системы его вид предлагается изменить на такой:



Несмотря на то что с момента выхода ОС Windows 11 в релиз прошло более года, она всё ещё активно дорабатывается. Она переняла многие элементы интерфейса у прошлых версий. Между тем разработчики Microsoft занимаются постепенным избавлением от хвостов прошлых версий системы. Неделю назад в одной из последних сборок под новый Fluent Design адаптировали диалог «Открыть с помощью...», который оставался неизменным с Windows 8, т. е. сохранял дизайн Metro:



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Напомним, Windows 11 не удалось повторить успех 10-й версии системы из-за ряда обязательных требований, которым должен соответствовать ПК.