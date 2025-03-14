Фьючерсы на золото достигают рекордных значений, подгоняемые торговыми войнами и разнонаправленными действиями центральных банков, создавая непредсказуемую обстановку на рынке драгоценных металлов.

Золото продолжает штурмовать вершины: апрельские фьючерсы на нью-йоркской бирже Comex достигли исторического максимума, зафиксировав пиковую цену в 3001,3 доллара за унцию. К моменту публикации котировки скорректировались до 2998,5 доллара, но восходящий тренд, тем не менее, сохраняется.

Рост цен на драгоценный металл аналитики связывают с комплексом факторов, среди которых особое место занимают геополитическая напряжённость и действия мировых центробанков. По мнению Михаила Васильева, аналитика Совкомбанка, эскалация торговых войн США, в частности с Китаем, Канадой и Мексикой, может стать катализатором дальнейшего роста цен на золото. Васильев прогнозирует, что в ближайшей перспективе стоимость тройской унции закрепится выше отметки в 3000 долларов.





Интересным аспектом является поведение центральных банков, которые, по данным Всемирного совета по золоту (WGC), демонстрируют разнонаправленную динамику. В начале 2025 года Банк России и ЦБ Иордании стали одними из крупнейших продавцов золота, избавившись от трех тонн драгоценного металла каждый. В тройку «лидеров» по продажам вошел и Национальный банк Киргизии, продавший две тонны золота.

Однако в то же время крупнейшими покупателями золота в январе стали их соседи из Центрального банка Узбекистана. Причины таких разнонаправленных действий остаются предметом спекуляций. Некоторые эксперты полагают, что это связано с внутренней экономической ситуацией в каждой из стран, другие видят в этом часть более широкой стратегии по управлению золотовалютными резервами.

Джон Смит, аналитик Bank of America отмечает, что действия центральных банков оказывают значительное влияние на рынок золота. Когда крупные игроки продают золото, это оказывает давление на цены, но когда они покупают, это, наоборот, стимулирует рост.

Таким образом, рынок золота находится в состоянии повышенной турбулентности, где геополитические риски, торговые войны и действия центральных банков переплетаются, создавая непредсказуемую обстановку. Сможет ли золото удержаться на завоеванных высотах, покажет время, но очевидно, что инвесторам стоит внимательно следить за развитием событий.