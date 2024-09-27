АвтоВАЗ продляет сроки пост гарантийного обслуживания Renault и Nissan и проводит очередную акцию с "заграничным" производителем покинувшим России из-за санкций.

Появилась информация, что АвтоВАЗ в очередной раз решил расширить действия сервисной поддержки для автомобилей Renault и Nissan. Данные фирмы покинули российский рынок и поддержали ограничительные санкции в отношении РФ. При этом отечественный производитель решил продлить сервисное обслуживание автомобилей проданных в России до конца этого года. Кроме того, будут проведено сезонное ТО автомобилей с поддержкой различных акций. К примеру, частичная проверка включающая в себя 30 основных разделов для диагностики будет проведена всего за 500 рублей.

При этом владельцы автомобилей Рено и Ниссан получат карту помощи при самостоятельном обращении в дилерский центр LADA. После чего, клиенту будет доступна карта Renault Assistance Plus для помощи на дороге в случае аварийной ситуации. Карта будет совершенно бесплатной. Кроме того, карта будет предоставляться в случае пост гарантийного обслуживания автомобиля или прохождения очередного ТО в дилерском центре на сумму не менее 14 тысяч рублей.

АвтоВАЗ также предоставит базовое техническое обслуживание в размере 5.7 тысяч рублей во всех регионах страны (кроме МСК и СПБ) на обслуживание автомобиля, замену моторного масла, а также основных расходников.

Все подробности можно узнать при обращении к представителям дилерского центра Renault и Nissan или по официальным каналам связи.