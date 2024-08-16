Жители Сан-Франциско жалуются, что роботизированные такси Waymo мешают спать в ночное время. Проблема возникает в момент ночных парковок роботакси, когда несколько машин двигаются друг за другом и начинают маневрировать. Тогда автомобили автоматически подают звуковой сигнал другим участникам движения с предупреждением об опасности.





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Оказалось, что автоматизированные беспилотные такси Waymo не разбираются во времени суток и могут подавать сигналы клаксоном в ночное время. Данная проблема замечена жителями Сан-Франциско, а на опубликованном видео видно, что машины двигаются друг за другом в поиске свободного места. В какой-то момент впереди идущая машина начинает маневрировать, двигаться задним ходом или поворачивать. Это замечает позади идущая машина и начинает сигналить, чтобы избежать аварии. На самом деле, обе машины или даже больше, подают звуковые сигналы друг другу. Хотя, скорее всего, роботакси думает, что в салоне другого автомобиля размещается живой водитель.

Когда на парковке скапливается много роботизированных автомобилей, а это обычно происходит под самое утро, то начинается полнейшая неразбериха. Автомобили устраивают между собой перекличку клаксонами, не осознавая, что подают сигнал аналогичному такси. По сообщению от представителя компании на данный момент идет проработка вопроса по устранению этой проблемы и, скорее всего, будет выпущена новая прошивка, чтобы роботакси не будили жителей ночью или утром.



