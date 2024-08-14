Национальный автомобильный союз доказал, что УАЗ 3962 "Буханка" является спецтехникой и опасна для дорог общего пользования.

Появилась информация, что Национальный автомобильный союз России предлагает признать отечественный внедорожник УАЗ непригодным для использования на дорогах общего пользования. Устаревшая платформа может навредить другим автолюбителям, "Буханка" не соответствует всем нормам и требованиям безопасности в нашей стране. Автомобиль разработанный в 1965 году морально устарел и не совместим настоящим временем.

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По словам представителя "НАС" соотечественники покупают полноприводный микроавтобус в связи с отсутствием других вариантов. И действительно, на данный момент рынок не может предложить реальную альтернативу отечественному внедорожнику. В том числе и по стоимости. Российские автолюбители покупают "Буханку", потому как нет ему нет равных на бездорожье, а цена остается доступной, в сравнении с заграничными образцами. Автомобиль больше подходит под понятие "сельскохозяйственной" техники для перемещения по грунтовым дорогам.

На данный момент УАЗ полностью не соответствует современным нормам безопасности, механизмы управления устарели и требуют внесения изменений. А динамика автомобиля с данным мотором не подходит для движения по современным трассам.