Появилась информация, что Национальный автомобильный союз России предлагает признать отечественный внедорожник УАЗ непригодным для использования на дорогах общего пользования. Устаревшая платформа может навредить другим автолюбителям, "Буханка" не соответствует всем нормам и требованиям безопасности в нашей стране. Автомобиль разработанный в 1965 году морально устарел и не совместим настоящим временем.
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По словам представителя "НАС" соотечественники покупают полноприводный микроавтобус в связи с отсутствием других вариантов. И действительно, на данный момент рынок не может предложить реальную альтернативу отечественному внедорожнику. В том числе и по стоимости. Российские автолюбители покупают "Буханку", потому как нет ему нет равных на бездорожье, а цена остается доступной, в сравнении с заграничными образцами. Автомобиль больше подходит под понятие "сельскохозяйственной" техники для перемещения по грунтовым дорогам.
На данный момент УАЗ полностью не соответствует современным нормам безопасности, механизмы управления устарели и требуют внесения изменений. А динамика автомобиля с данным мотором не подходит для движения по современным трассам.