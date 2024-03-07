Казначейство Великобритании, Банк Англии (BoE) и Управление финансового надзора (FCA) работают над созданием единых правил регулирования цифровых активов

Великобритания, Казначейство, Банк Англии и Управление финансового надзора работают над едиными правилами регулирования цифровых активов. Эксперты изучают возможность использования криптовалют, стейблкоинов и цифровых валют центрального банка. Страна стремится разработать стандарты в соответствии с европейскими нормами. Украина также присоединяется к этому процессу, но позиции регуляторов различаются.

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НКЦБФР высказывала о необходимости согласования украинских норм с европейскими. В то же время, Минцифра представила свой вариант законопроекта по регулированию крипторынка. В октябре 2023 года Казначейство Великобритании представило план регулирования сектора криптовалют. Эксперты отмечают, что совместные усилия трех органов власти могут привести к установлению правил использования стейблкоинов, токенизированных депозитов и цифровых валют банков.

Полномочия FCA включают контроль за стейблкоинами, а Банк Англии - за крупными операторами. Стейблкоины, привязанные к доллару, остаются востребованными, пока не появятся альтернативные формы денег на блокчейне. Прозрачность резервов Tether вызывает беспокойство у британских регуляторов.

Рыночная капитализация стейблкоинов к концу февраля 2024 года составила $140 млрд, с доминированием USDT более 70%.