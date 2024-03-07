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Цена мемкоина Shiba Inu выросла на 343,06% за последний месяц
Цена Shiba Inu заметно выросла, и участники рынка пытаются понять, что это — очередные американские горки или начало устойчивого роста мемкоина

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Цена криптовалюты Shiba Inu внезапно возросла, привлекая внимание инвесторов, которые с интересом следят за ее дальнейшим развитием.

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За последний месяц стоимость мемкоина Shiba Inu увеличилась на 343,06%, а за последние 24 часа — на почти 50%. Это заметное изменение вызывает вопросы о долгосрочной устойчивости роста.

Коэффициент MVRV для Shiba Inu достиг отметки в 1,29, что свидетельствует о резком изменении динамики рынка и повышении интереса со стороны инвесторов.

Большая часть предложения SHIB все еще находится в руках крупных игроков, что подтверждает их устойчивый интерес к криптовалюте.

Анализ графика In/Out of Money Around Price (IOMAP) показывает, что при текущей цене большинство держателей находятся в прибыли, что может стимулировать поддержку на данном уровне.

Сохранение цены выше текущего уровня может укрепить доверие инвесторов и способствовать дальнейшему росту криптовалюты. Однако падение цены ниже определенного уровня может уменьшить поддержку и вызвать продажи среди держателей.

#news #news.ru #newsweek
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