Сотрудничество соответствует приверженности VeChain инициативам в области охраны окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG), предусматривающим будущее, в котором блокчейн и цифровые активы будут способствовать внедрению устойчивых практик во всех отраслях

В рамках стратегического партнерства VeChain и Oobit представлена новая возможность использования токена VET для повседневных транзакций через функцию Tap & Pay. Это шаг в направлении устойчивого развития, поддерживаемый обеими компаниями. Для пользователей это означает доступ к дополнительным возможностям оплаты, а для VeChain и Oobit - укрепление их репутации как сторонников устойчивого развития и инновационных решений.

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Интеграция VET в Tap & Pay от Oobit является частью стратегии VeChain по внедрению блокчейн-технологий в повседневные операции и устойчивое развитие. Пользователи, взаимодействующие с dApps, ориентированными на устойчивое развитие, будут получать поощрительные токены $ B3TR через VeBetterDAO, что стимулирует использование VET и VTHO.

Концепция "Блокчейн-биосферы" VeChain, описанная в техническом документе "Web3 for Better", представляет собой пример того, как блокчейн-технологии могут решать конкретные проблемы устойчивого развития в различных сферах. Это сотрудничество с Oobit, подтвержденное инвестициями и стратегической интеграцией токенов, усиливает позиции обеих компаний на рынке их деятельности.

Интеграция VET в повседневные платежи через Oobit - это не только новая возможность для пользователей, но и шаг к массовому принятию криптовалют и устойчивому развитию. Это партнерство подтверждает амбиции обеих компаний в области инноваций и социальной ответственности.

Первоначальный запуск Tap & Pay от Oobit охватит Европу, что демонстрирует стремление компаний к расширению своей деятельности на мировом рынке. Эта новая функция позволит пользователям оплачивать услуги в миллионах розничных магазинов по всему миру, используя криптовалюту, что содействует развитию экосистемы цифровых активов и укрепляет роль VeChain и Oobit как ключевых участников рынка.