Цена Shiba Inu (SHIB) на американской криптовалютной бирже Coinbase во вторник рухнула на 50%

На американской криптовалютной бирже Coinbase во вторник произошло значительное падение цены криптовалюты Shiba Inu (SHIB) - до 50%. Это резкое изменение контрастировало с более стабильными показателями на других торговых площадках. На Coinbase цена SHIB упала с $0,000044 до $0,000020, в то время как на других биржах она оставалась в районе $0,000036.

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Причиной обвала стали крупные ордера на продажу, которые превысили ликвидность биржи. Глубина рынка SHIB на Coinbase сократилась до 1,2 миллиона долларов. Несмотря на это, объемы торгов SHIB на платформе достигли 1,7 миллиарда долларов, а цены на токен восстановились на 46% за последние 24 часа.

В то же время, биткоин приближался к историческому максимуму в $69 000, и некоторые пользователи Coinbase заметили ошибочное отображение балансов на своих счетах. Представители биржи подтвердили, что активы клиентов были в безопасности, и сбой затронул лишь небольшую часть пользователей.

Неустойчивость распространилась и на другие биржи. На индийских криптовалютных площадках также наблюдалось падение цен на альтернативные криптовалюты, а стейблкоин USDT показал необычное падение на 17% относительно индийской рупии.

Эти инциденты вновь подчеркивают важность поддержания адекватной ликвидности на криптобиржах, чтобы предотвратить значительные ценовые скачки из-за крупных ордеров.