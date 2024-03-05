Всё растёт и XRP тоже. Закономерно.

В бухгалтерской отчетности XRP (XRPL) наблюдается рост темпов сжигания монет XRP, что совпадает с увеличением их стоимости до отметки в 0,65 доллара.

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После начала марта с показателя ниже ключевого уровня в 0,60 доллара, XRP преодолела ряд сопротивлений и закрылась 1 марта на отметке 0,6013 доллара.

Этот рост ускорился 2 марта, когда цена достигла $0,6501, отметив один из лучших дней года. Скорость сжигания монет XRP также выросла, превысив в среднем 3000 токенов в день.

Согласно данным XRPL XRPScan, скорость сжигания достигла 6721 XRP 2 марта, самого высокого показателя за месяц.

За период с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года цены колебались из-за запуска XAH, токена боковой цепи сети XRPL. Участники рынка активно сжигали монеты XRP для выпуска XAH, что привело к общему увеличению сожженных токенов до 16,178 миллиона.

Увеличение скорости сжигания может быть связано с ростом активности сети, поскольку инвесторы выбирают XRPL для проведения транзакций. Количество активных адресов в сети также увеличилось, достигнув 2 марта 18 363, что существенно выше среднего уровня прошлого года в 7 700.

Следует отметить, что сетевая активность и объем торговли не одно и то же. Объем торговли также увеличился 2 марта, достигнув максимального уровня в 2,96 миллиарда долларов за 24 часа, согласно данным CoinMarketCap.

В сообществе XRP активно обсуждается вопрос о влиянии инфляции XRP на цены. Некоторые считают, что дефляционный тренд, вызванный механизмом сжигания монет, также может повлиять на цены.

Реестр XRP автоматически списывает комиссии, что помогает предотвратить спам-транзакции. Хотя первоначальная цель XRP не была направлена на повышение цены, некоторые считают, что это возможно.

Технический директор Ripple Дэвид Шварц опровергает аргументы в пользу этой теории. На момент публикации XRP преодолела уровень 0,65 доллара и торговалась на уровне 0,6605 доллара, отметив рост на 5,87% за 24 часа.