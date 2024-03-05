Аналитики банка TD Cowen предупреждают о намерении главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера инициировать серию исков против криптовалютных компаний

Эксперты банка TD Cowen предупреждают о намерении главы SEC Гэри Генслера инициировать серию исков против криптовалютных компаний. Поводом для этого стала недавняя победа SEC в деле об использовании внутренней информации при торговле на бирже Coinbase.

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SEC заключила соглашение с двумя участниками мошеннической схемы, а третий скрылся от правосудия. Решение суда признало токены, которыми оперировал скрывшийся фигурант, ценными бумагами. Эксперты отмечают, что это укрепляет позицию Генслера в противостоянии с криптовалютными компаниями и создает юридический прецедент.

Генслер намерен активно подавать иски против участников рынка, чтобы ускорить процесс создания правовых рамок для криптовалютных компаний. В настоящее время американские власти работают над законопроектами, касающимися цифровых активов, включая стейблкоины.