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Исследователи из Salus Security, компании, занимающейся обеспечением безопасности блокчейн-технологий, опубликовали результаты своего исследования о возможностях и ограничениях искусственного интеллекта GPT-4 в области анализа смарт-контрактов.
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Исследование показало, что GPT-4 эффективен при анализе кода и выявлении уязвимостей в смарт-контрактах. Однако его способность обнаруживать уязвимости ограничена, что делает его использование в качестве основного средства аудита нерекомендуемым.
Для проверки эффективности GPT-4 исследователи использовали набор данных с 35 смарт-контрактами и общим числом 732 уязвимостей. Результаты показали, что GPT-4 обнаруживает реальные уязвимости с точностью более 80%, однако частота ложноотрицательных результатов составляет 11%.
Исследователи рекомендуют использовать GPT-4 в сочетании с другими методами аудита для повышения общей точности и эффективности проверки смарт-контрактов.
Таким образом, несмотря на потенциал GPT-4 как инструмента аудита, его использование требует дополнительных проверок и экспертного вмешательства для обеспечения надежности и безопасности смарт-контрактов.