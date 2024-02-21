Пара исследователей из Salus Security, блокчейн-компании по обеспечению безопасности с офисами в Северной Америке, Европе и Азии, недавно опубликовали исследование, демонстрирующее таланты GPT-4, когда дело доходит до анализа и аудита смарт-контрактов

Исследователи из Salus Security, компании, занимающейся обеспечением безопасности блокчейн-технологий, опубликовали результаты своего исследования о возможностях и ограничениях искусственного интеллекта GPT-4 в области анализа смарт-контрактов.

реклама

Исследование показало, что GPT-4 эффективен при анализе кода и выявлении уязвимостей в смарт-контрактах. Однако его способность обнаруживать уязвимости ограничена, что делает его использование в качестве основного средства аудита нерекомендуемым.

Для проверки эффективности GPT-4 исследователи использовали набор данных с 35 смарт-контрактами и общим числом 732 уязвимостей. Результаты показали, что GPT-4 обнаруживает реальные уязвимости с точностью более 80%, однако частота ложноотрицательных результатов составляет 11%.

Исследователи рекомендуют использовать GPT-4 в сочетании с другими методами аудита для повышения общей точности и эффективности проверки смарт-контрактов.

Таким образом, несмотря на потенциал GPT-4 как инструмента аудита, его использование требует дополнительных проверок и экспертного вмешательства для обеспечения надежности и безопасности смарт-контрактов.