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bitcoin
FTX ждет одобрения суда на продажу доли Anthrop в $1,4 млрд
В своих продолжающихся попытках возместить кредиторам обанкротившуюся криптовалютную биржу FTX ищет судебный зеленый свет для продажи своей примерно 8% доли в AI-фирме Anthropic

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FTX, стремясь урегулировать свои долги перед кредиторами, обратилась к суду США в округе Делавэр с просьбой разрешить продажу примерно 8% своей доли в Anthropic, ведущей компании по искусственному интеллекту.

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Сегодня, 3 февраля, FTX подала ходатайство в суд, желая продать свою долю в Anthropic, которая находится в статусе банкротства. Компания также настаивает на ускоренном рассмотрении, надеясь, что суд примет решение к 22 февраля.

Anthropic, штаб-квартира которой находится в Делавэре, специализируется на создании крупных языковых моделей, аналогичных GPT-3. Оценка компании в декабре 2023 года достигла 18 миллиардов долларов, что придает стоимость 8%-ной доли FTX более 1,4 миллиарда долларов.

Ранее FTX вложила 500 миллионов долларов в Anthropic, когда та была под руководством Сэма Бэнкмана-Фрида. Однако его увольнение и последующее осуждение в ноябре 2023 года по уголовным обвинениям в мошенничестве и отмывании денег создали новые вызовы.

Продажа доли FTX в Anthropic рассматривается не как стандартная ликвидация активов, а как тщательно санкционированная сделка судом. Это направлено на максимизацию выгоды для акционеров FTX, а не просто на избавление от активов.

FTX активно рассматривает различные методы продажи, включая аукционы и частные переговоры, сохраняя при этом конфиденциальность цен. Подобный организованный подход призван обеспечить честный и благоприятный процесс, сохраняя стоимость акций в нестабильном секторе искусственного интеллекта.

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Эксперты отмечают, что влияние времени важно, учитывая активный интерес и рост стоимости в сфере искусственного интеллекта. 15 февраля указан как крайний срок для возможных возражений по запросу компании.

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