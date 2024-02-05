Coinbase завершила свои действия по поэтапному исключению Bitcoin SV из списка поддерживаемых цифровых активов





Coinbase завершила поэтапное исключение Bitcoin SV из списка поддерживаемых цифровых активов. Решение было официально объявлено после слухов, возникших в ноябре 2023 года.

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На платформе Coinbase активы владельцев Bitcoin SV (BSV) были принудительно ликвидированы и конвертированы в другие криптовалюты, доступные на бирже. Этот процесс не обещает компенсации, особенно если активы BSV оказались незначительными, учитывая возможные транзакционные издержки и рыночную волатильность.

Пользователи были также предупреждены, что после прекращения поддержки Coinbase удалит оставшиеся части BSV, предотвращая их дальнейший вывод и полностью стирая следы актива из их портфелей.

Биржа предварительно оповестила пользователей о предстоящих изменениях в ноябре прошлого года, рекомендуя перевести активы BSV на внешний BSV-совместимый кошелек до 9 января.

Кроме того, Coinbase подчеркнула возможные налоговые обязательства, предупреждая, что пользователи несут ответственность за понимание и принятие мер в соответствии со своей индивидуальной налоговой ситуацией.

История Bitcoin SV, произошедшая из разделения сети Bitcoin Cash в 2018 году, сопровождается противоречиями, включая проблемы безопасности и рыночную волатильность. Ее присутствие угасает, подтверждается удалением с других бирж, включая Robinhood. Последние события, связанные с атакой 51% в 2022 году, еще больше дестабилизировали положение BSV.

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Криптовалюта торгуется на 85% ниже своего исторического максимума. Несмотря на исключение из листинга, за последние 24 часа отмечено значительное увеличение объема торгов на 102%, сопровождаемое умеренным ростом цены на 2,6%.