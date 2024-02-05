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Coinbase завершила поэтапное исключение Bitcoin SV из списка поддерживаемых цифровых активов. Решение было официально объявлено после слухов, возникших в ноябре 2023 года.
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На платформе Coinbase активы владельцев Bitcoin SV (BSV) были принудительно ликвидированы и конвертированы в другие криптовалюты, доступные на бирже. Этот процесс не обещает компенсации, особенно если активы BSV оказались незначительными, учитывая возможные транзакционные издержки и рыночную волатильность.
Пользователи были также предупреждены, что после прекращения поддержки Coinbase удалит оставшиеся части BSV, предотвращая их дальнейший вывод и полностью стирая следы актива из их портфелей.
Биржа предварительно оповестила пользователей о предстоящих изменениях в ноябре прошлого года, рекомендуя перевести активы BSV на внешний BSV-совместимый кошелек до 9 января.
Кроме того, Coinbase подчеркнула возможные налоговые обязательства, предупреждая, что пользователи несут ответственность за понимание и принятие мер в соответствии со своей индивидуальной налоговой ситуацией.
История Bitcoin SV, произошедшая из разделения сети Bitcoin Cash в 2018 году, сопровождается противоречиями, включая проблемы безопасности и рыночную волатильность. Ее присутствие угасает, подтверждается удалением с других бирж, включая Robinhood. Последние события, связанные с атакой 51% в 2022 году, еще больше дестабилизировали положение BSV.
Криптовалюта торгуется на 85% ниже своего исторического максимума. Несмотря на исключение из листинга, за последние 24 часа отмечено значительное увеличение объема торгов на 102%, сопровождаемое умеренным ростом цены на 2,6%.