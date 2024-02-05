Компания BlackRock, один из главных игроков рынка спотовых биткоин-ETF, планирует рекламировать эти биржевые фонды на фасадах зданий финансовых учреждений в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами





Компания BlackRock, ведущий участник рынка биткоин-ETF, стремится активизировать свою рекламную кампанию, располагая информацией о своих фондах на фасадах финансовых учреждений в крупных городах США - Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами. В соответствии с представленным планом, компания BlackRock обратилась к Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с запросом размещения рекламы для своего биткоин-ETF под тикером IBIT.

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В демонстрационных материалах, предоставленных представителями компании, были показаны фотографии их офиса в Майами, на которых видны логотип IBIT и временная шкала, охватывающая ключевые события, предшествовавшие запуску биткоин-ETF. Однако, компания не уточнила, планирует ли она арендовать площадки у других организаций для проецирования видеороликов или решит ограничиться собственными объектами.

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Ранее фонд iShares Bitcoin Trust, управляющий активами биткоин-ETF BlackRock, объявил о своем впечатляющем достижении, занимая первое место среди 11 биткоин-ETF по привлеченным средствам в размере $1 млрд.