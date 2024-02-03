Цена биткоина снизилась в 2024 году, но на прошлой неделе восстановилась благодаря энергичному отскоку

Цена биткоина в 2024 году продемонстрировала волнующий тренд после недельной коррекции на второй неделе января. На текущий момент BTC активно восстанавливает свои позиции и находится вблизи области сопротивления, объединяющей несколько уровней.

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Анализируя недельный таймфрейм, можно отметить, что цена была отброшена уровнем Фибоначчи 0,618 коррекции, что сопровождалось формированием медвежьей недельной свечи "падающая звезда". Несмотря на это, BTC начал восходящее движение, приближаясь к уровню поддержки Фибо 0,5 коррекции.

Индекс относительной силы (RSI) на недельном графике продолжает посылать негативные сигналы, снижаясь и опускаясь ниже отметки 70. Мнения аналитиков разделились: CryptoMichNL предвидит рост до $50 тыс., ожидая формирования повышающегося минимума, в то время как XForceGlobal и Credible Crypto также выражают оптимистичные взгляды.

На дневном таймфрейме цена биткоина восстановилась выше горизонтальной области поддержки в $41 тыс. и остается ниже уровня сопротивления Фибо 0,5 коррекции в $43 800. Зона сопротивления в $45 100 представляет собой значительное препятствие для бычьего разворота.

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Дневной RSI сталкивается с сопротивлением линии тренда медвежьей дивергенции, и преодоление этого барьера может стать ключом для начала бычьего разворота. Пробой уровня $43 800 может привести к росту на 5%, в то время как откат от уровня сопротивления Фибо 0,5 коррекции может вызвать падение на 5% до $41 тыс.