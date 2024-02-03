Недавно появилась информация, что экс-руководитель площадки Binance Чанпэн Чжао предложил суду залог на сумму $4,5 млрд в обмен на то, что он временно сможет покинуть территорию Соединенных Штатов и отправиться в ОАЭ





В последнее время появилась информация, что бывший руководитель Binance, Чанпэн Чжао, предложил суду залог в размере $4,5 миллиарда с тем, чтобы временно покинуть Соединенные Штаты и отправиться в ОАЭ. Запрос Чжао был отклонен, что открывает путь к возможному тюремному сроку в 10 лет. Эксперты высказывают разные мнения о вероятности осуждения бывшего главы Binance.

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Трейдер и генеральный директор Rocket PR, Оксана Белянская, подчеркивает, что попытка Чжао покинуть страну во время суда может рассматриваться как уклонение от правосудия. Вместе с тем, потенциальная экстрадиция из ОАЭ может быть неизбежной, и американский суд предпочел предотвратить выезд заранее.

Разработчик и трейдер Алексей Корнеев считает, что тюремный срок для Чанпэна Чжао вполне вероятен, однако существует возможность послаблений в виде домашнего ареста или условного срока. В свою очередь, эксперт криптобиржи StormGain, Дмитрий Носков, выражает сомнения в отношении 10 лет заключения, утверждая, что соглашение с Министерством юстиции США может смягчить наказание.

Криптопродюсер, адвайзер по бизнесу и инвестициям, Кристина Белякова, предполагает, что дело Чанпэна Чжао может завершиться аналогично суду над главой BitMEX, Артуром Хейсом, с ожиданием максимального наказания в виде домашнего ареста и штрафов.

PR-специалист Виктория Устименко указывает, что отказ в выезде из страны станет сложным испытанием для профессиональной карьеры Чанпэна Чжао, но не окажет существенного влияния на саму Binance.

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Co-founder криптообменника Exchange-247, Владимир Коченов, подчеркивает, что в американской судебной практике сроки наказания могут увеличиваться, и Чжао, признавший вину, может получить от 3 до 5 лет, учитывая его сотрудничество с следствием.