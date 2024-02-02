По итогам 2023 года рост трафика из РФ на криптовалютной бирже OKX составил около 400% – с 250 000 до почти 1,25 млн посещений

В 2023 году трафик с российских IP-адресов на криптовалютной платформе OKX вырос на 400%, достигнув более 1,25 миллиона посещений, согласно отчету аналитического сервиса SimilarWeb. Таким образом, Россия теперь входит в тройку лидеров по трафику на OKX, рядом с Мексикой и Японией.

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Этот существенный рост начался в конце августа, после того как биржа Binance ограничила возможности российских трейдеров, закрыв доступ к торговле всеми валютами, кроме рубля. В сентябре Binance также объявила о завершении своей деятельности на российском рынке, реализовав свой региональный бизнес.

Основной фактор роста связан с активными маркетинговыми кампаниями и стратегией привлечения новых пользователей. Примером такого подхода стали конкурс "Торгуйте как профи" с призовым фондом более 2 миллионов USDT и сотрудничество с The Open Network в образовательной инициативе.

По оценкам TokenInsight, доля OKX на мировом рынке криптовалютных бирж увеличилась до 16,1% к концу 2023 года. OKX теперь занимает третье место по объему торгов на спотовом рынке с 7,1% и второе место на деривативном рынке с 17,9%.

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Интересный факт: в декабре 2023 года российские пользователи стали лидерами по числу посещений криптовалютных бирж Bybit, HTX и MEXC, согласно отчету журналиста Колина Ву.