Один из подозреваемых в деле о распространении пиратских материалов добровольно перевел правоохранителям десятки тысяч биткоинов (BTC)





Один из подозреваемых в распространении пиратских материалов совершил добровольную передачу правоохранительным органам десятков тысяч биткоинов (BTC).

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Полиция Германии провела успешную операцию по конфискации 50 тыс. BTC на общую сумму $2,1 млрд. Это стало самым крупным изъятием первой криптовалюты, как отмечено в пресс-релизе правоохранительных ведомств.

Масштабная конфискация биткоинов связана с деятельностью пиратского сайта, активного до конца 2013 года. Создатели этого сайта, граждане Германии и Польши, подвергаются подозрению в отмывании денег и нарушении законодательства об авторских правах.

Представители полиции утверждают, что полученные средства эти мужчины направляли на приобретение биткоинов. В подтверждение своих слов полицейские сообщили, что один из подозреваемых произвел добровольный перевод всех своих активов на счет Федерального управления уголовной полиции (BKA). Хотя подробности транзакции не разглашаются, следователи подчеркивают, что решение по обналичиванию биткоинов еще не было принято.

В конце декабря стало известно, что апелляционный суд США окончательно решил вопрос о конфискации почти 70 тыс. BTC у прекратившего свое существование даркнет-маркетплейса Silk Road. При этом продажа этой части биткоинов составляет всего 1,5% от общего объема криптовалют, находящихся в распоряжении правительства США, который на текущий момент оценивается в 194 188 BTC ($7,7 млрд).

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Также стало известно, что в ходе шестимесячной операции Интерпола было задержано почти 3 500 подозреваемых, а их активы на общую сумму $300 млн были конфискованы, из которых $101 млн составляют криптовалютные средства.