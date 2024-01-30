Известный журналист Колин Ву сообщил, что Комитет по развитию Shimmer (промежуточная сеть IOTA) объявил о запуск мер по стимулирования для улучшения экосистемы ShimmerEVM

Ведущий журналист Колин Ву объявил о революционных изменениях в экосистеме ShimmerEVM, представив новые стимулирующие меры, предназначенные для поддержки и улучшения платформы. Согласно информации от Комитета по развитию Shimmer, более 1,5% от общего объема Shimmer (SMR) будет выделено на программы, включая аирдропы, с общей стоимостью более $1 миллион.

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Участники события могут привязать свои активы LayerZero к Shimmer EVM на сумму от $1000 и заблокировать их на срок не менее 30 дней, чтобы воспользоваться уникальной возможностью получения наград. План вступает в силу с 31 января 2024 года и направлен на привлечение дополнительной ликвидности и новых пользователей в ShimmerEVM.

Создание новой стимулирующей программы было объявлено Комитетом по развитию Shimmer, включающим членов сообщества и представителей Tangle. Участники подчеркивают, что эта стратегия не ограничится цифрами, а представляет собой активное содействие росту, инновациям и вовлечению сообщества в экосистему Shimmer.

Новые стимулы направлены на увеличение общей заблокированной стоимости (TVL) в децентрализованных приложениях (dApps) ShimmerEVM. С использованием Shimmer Bridge участники смогут легко перемещать ценности своих активов и погружаться в новую экосистему DeFi.

Интеграция протокола стимулирования Web3 Tide с ShimmerEVM обеспечивает отслеживание участников программы с использованием инструментов для мониторинга смарт-контрактов. Tide гарантирует, что вклад в экосистему dApp ShimmerEVM будет признан и вознагражден.

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Платформа Tide внедряет систему уровней и баллов для отслеживания суммы капитала в форме активов LayerZero, предоставленных в форме TVL в dApps на Shimmer EVM. Участники будут вознаграждены токенами SMR в зависимости от своего вклада. Регистрация на "доске" с указанием адреса Web3-кошелька и получение специального NFT обеспечат доступ к программе.