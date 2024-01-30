Исследователи компании Immunefi опубликовали отчет о взломах и мошенничестве в криптовалютном секторе за январь 2024 года

Исследовательская команда Immunefi опубликовала сводный отчет о событиях, произошедших в криптовалютной сфере в январе 2024 года. По имеющейся статистике, общие убытки составили $126,78 миллиона, охватывая 19 инцидентов. Этот показатель на порядок выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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В рамках января 2024 года эксперты по безопасности блокчейнов выявили, что сектор DeFi стал приоритетной целью для злоумышленников, в то время как в сфере CeFi не было зарегистрировано ни одного случая взлома или кражи. Основным источником убытков по-прежнему остаются атаки на протоколы, приведшие к общим потерям в размере $122,7 миллиона в результате 14 инцидентов.

Сосредотачив внимание на конкретных криптовалютах, можно выделить Ethereum и BNB, ставшие основными объектами атак в январе 2024 года. Ethereum зарегистрировал 6 инцидентов, составляющих 31,6% от общих потерь, в то время как на BNB пришлось 5 атак, что привело к 26,3% убытков.

В перечне инцидентов с наибольшими потерями для пользователей лидером является Orbit с убытками в $81,55 миллиона. За ним следуют GMEE с потерями в $15 миллионов и CoinsPad, где убытки составили $7,5 миллиона. Эти данные демонстрируют, что криптовалютные проекты стали объектами серьезных атак.

Важно отметить, что мошеннические действия составили лишь 3,2% от общих потерь в январе 2024 года, в то время как взломы совершили 96,8% инцидентов.

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Immunefi продолжает свою работу как платформа по выявлению и докладыванию об уязвимостях в блокчейн-проектах, предоставляя вознаграждения исследователям, помогающим повысить общую безопасность в этой экосистеме. Компания активно сотрудничает с различными блокчейн-платформами, такими как Ethereum, Binance Smart Chain, Solana и другими.