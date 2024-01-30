Биткойн восстановился после коррекции, превысив $42 тыс

Объем торгов на централизованных криптовалютных биржах за январь достиг отметки в $1 трлн, согласно информации от The Block. Этот показатель замечен второй месяц подряд, при чем зафиксированы рост и коррекция на рынке криптовалют. Курс биткоина, подвергшийся коррекции из-за ожиданий одобрения биткоин-ETF, возобновил свое восхождение, преодолев планку в $42,3 тыс., что является ростом на 1,7% за неделю. Тем временем, другие криптовалюты, такие как эфир, XRP, Cardano и Dogecoin, демонстрируют снижение, в то время как Solana продолжает показывать положительную динамику с ростом почти на 6%.

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Эксперты отмечают, что коррекция на рынке была вызвана перегревом ожиданий относительно одобрения биткоин-ETF, что в итоге произошло. На фоне этого, рынок переживал временную перекупленность, что согласуется с закономерностью коррекции. Определенное влияние оказали распродажи в Grayscale Bitcoin Trust, в результате которых курс биткоина кратковременно опустился ниже отметки в $40 тыс. Однако сейчас, с замедлением распродаж, цена биткоина вновь поднялась выше $42 тыс.

Специалисты также отмечают, что после запуска торгов спотовыми ETF биткоин временно ушел в зону перепроданности. С приближением халвинга, многие участники рынка ожидают возможности для входа в позиции. Финансовый аналитик BitRiver, Владислав Антонов, подчеркивает, что завершение оттока средств из Grayscale Bitcoin Trust снизило давление на биткоин, восстанавливая оптимизм среди участников рынка.

Вместе с тем, главный аналитик Cryptorg, Андрей Подолян, предупреждает о технической возможности коррекции биткоина в район $37 тыс. и указывает на возможное снижение к зоне проторговки ноября 2023 года - к $35–37 тыс. Однако основатель Cross Finance, Александр Мамасидиков, выражает уверенность в активном выкупе на этих уровнях.

Региональный директор CommEX в России и СНГ, Антон Торопцев, отмечает, что на крипторынок влияет неопределенность, связанная с темпами снижения ключевой ставки в США. Он указывает на смену предыдущих драйверов роста, таких как ожидание одобрения биткоин-ETF и надежды на снижение ключевой ставки. В такой ситуации медвежьи настроения усилились, что создает препятствие для достижения биткоином отметки в $50 тыс., к которой он приближался в начале января.

Тем не менее, биткоин смог удержаться выше "психологического уровня сопротивления в $40 тыс.". Антон Торопцев видит перспективы "позитивной динамики роста" в свете достижения Bitcoin ETF отметки в $2 млрд активов под управлением. Высокие объемы торгов также свидетельствуют о растущем интересе трейдеров, что подчеркивает активность последних двух месяцев с повышенной волатильностью биткоина.

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Владислав Антонов добавляет, что, несмотря на риски волатильности из-за макроэкономической ситуации и действий ФРС США, высокие объемы торгов и активность в биткоине говорят о поддержке криптосообщества. После завершения коррекции возможно восстановление бычьего тренда с потенциалом роста до $50 тыс. и далее до $69 тыс. к концу года.