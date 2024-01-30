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bitcoin
Маркус Тилен ожидает дальнейшего роста биткоина
Ранее руководитель 10x Research верно предсказывал падение стоимости биткоина до $38 000

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Ранее глава 10x Research точно предсказал снижение цены биткоина до отметки $38 000. В последний раз эксперт поделился своим мнением о текущей обстановке на рынке. Он отметил, что крупные игроки проявили активность, что позволило биткоину частично восстановить свои позиции. В результате появилась вероятность продолжения восходящего тренда, и курс биткоина может достичь $43 000 в ближайшее время, подтвердил Тилен.

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Эксперт основывает свои выводы на теории Эллиота, указывая, что рыночные цены движутся волнами, а не по простым шаблонам. Согласно главе 10x Research, мы сейчас находимся в завершающей стадии четвёртой волны, после которой ожидается резкое увеличение. Касательно ближайшего будущего, эксперт прогнозирует рост цен на биткоин до $53 000 к концу первого квартала текущего года.

Одновременно давление со стороны продавцов на рынке криптовалют постепенно снижается. Маркус Тилен отметил, что потенциальным катализатором для роста биткоина может стать замедление оттока инвестиций из Grayscale Bitcoin Trust. Также положительным фактором является разрешение Google на рекламу биткоина и BTC-ETF. Эти события могут дополнительно поддержать биткоин.

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На текущий момент биткоин уверенно торгуется выше отметки в $42 000. Объем торгов за последние сутки увеличился на 9,5%, достигнув $15,1 млрд. Рыночная капитализация биткоина составляет $823,4 млрд. Следует отметить, что внимание инвесторов сейчас сосредоточено на предстоящем заседании ФРС, запланированном на эту среду. Согласно данным CME Group FedWatch, вероятность сохранения ключевой ставки рефинансирования на прежнем уровне (5,5%) оценивается почти в 97%. Однако резкий всплеск инфляции в США создаёт дополнительные вопросы для Федрезерва.

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