Цена биткоина по меньшей мере опустится в диапазон $30 000-36 000 перед вероятным достижением локального дна примерно на уровне $20 000





Цена биткоина планирует снизиться в пределах от $30 000 до $36 000, ожидая локального минимума на уровне $20 000, согласно анализу Криса Берниске, партнера компании Placeholder.

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Причины падения многогранны: от особенностей крипторынка до макроэкономических факторов и внедрения новых продуктов, предупреждает эксперт.

Тестирование уровня $20 000 станет ключевым этапом для последующего восхождения к предыдущим максимумам, хотя предвестия волатильности и длительного пути невозможны.

Эксперт отмечает, что в сравнении с биткоином другие активы столкнутся с более значительным падением.

Прогноз Берниске касается локальных колебаний цен, не охватывая весь текущий рыночный цикл биткоина, выражая при этом оптимизм относительно долгосрочной тенденции.

Другие аналитики, такие как экс-CEO BitMEX Артур Хэйес и техналитик Ali, также высказали свои прогнозы о снижении цен на биткоин в условиях глобальных макроэкономических и политических потрясений.

Напомним, 11 января цена биткоина превысила $48 000 после запуска спотовых биткоин-ETF в США, но затем снизилась ниже $40 000.

Основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе прогнозирует завершение коррекции биткоина после запуска ETF и ожидает восстановления альткойнов в ближайшие недели.

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Ветеран индустрии и CEO Blockstream Адам Бэк предполагает, что цена биткоина превысит $100 000 еще до предстоящего халвинга в апреле.