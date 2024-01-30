WEN - новая шуточная криптовалюта в экосистеме Solana





В экосистеме Solana заметен всплеск интереса вокруг новой криптовалюты WEN, представляющей собой шуточный мем-токен. Его успешный старт на площадке Jupiter, децентрализованной бирже, а также листинг токена JUP на бирже OKX, внесли свой вклад в укрепление позиций этой экосистемы.

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WEN продемонстрировал значительный рост, начиная с цены $0.00014 и достигнув рыночной капитализации в $142 миллиона, превратившись в один из самых быстрорастущих активов на платформе Solana. Неоспоримым стал интерес трейдеров, что отразилось в суточном объеме торгов, превышающем $115 миллионов, по данным SolanaFloor, превосходя даже торговый оборот популярного мем-токена Shiba Inu (SHIB) с $88 миллионов.

Весьма заметен аирдроп WEN, вызывающий дополнительный ажиотаж. По данным Dune Analytics, пользователи уже затребовали 403 миллиарда монет, что составляет 57.6% от общего объема. Оставшиеся 297 миллиардов монет на сумму $41 миллион могут быть подвергнуты сжиганию, если до конца 29 января не будут затребованы.

Стоит отметить, что владельцы WEN проявляют интерес не только к торговле, но и к удержанию актива. Общее число держателей мем-токена составляет 322,716 человек, включая тех, кто принимал участие в аирдропе. Существует ожидание роста, особенно учитывая возможное сжигание монет, что может сократить предложение и стимулировать рост стоимости токена.

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Таким образом, криптовалюта WEN, встретившая успешный старт и вызвавшая интерес трейдеров, становится важным игроком в экосистеме Solana, добавляя динамичность блокчейн-платформе этой популярной криптовалюты.